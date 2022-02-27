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Almanya, hava sahasını Rusya'ya kapatıyor

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle ülkenin hava sahasını Rus uçaklarına kapatacağını duyurdu.

27 Şubat 2022 Pazar 13:45
Almanya, hava sahasını Rusya'ya kapatıyor

Haberde, Ulaştırma Bakanı Volker Wissing'in ARD'ye ülkesinin Rusya'ya yerel saatle 15.00'ten itibaren hava sahasını kapatacağını doğruladığı belirtildi.
Ulaştırma Bakanlığının Twitter hesabından dün yapılan paylaşımında, "Bakan Volker Wissing Alman hava sahasının Rus uçaklarına kapatılmasını destekliyor ve bunun için hazırlıkların tamamlanmasını istedi." ifadesi kullanılmıştı.
BELÇİKA, HAVA SAHASINI RUSYA'YA KAPATTI
Belçika Başbakanı Alexander de Croo, ülke hava sahasını Rus uçaklarına kapatma kararı aldı.
De Croo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Belçika hava sahasının tüm Rus uçaklarına kapatıldığını belirterek "Uçaklar, insanları birbirine bağlayanlara açıklar, vahşice saldırmaya çalışanlara değil." ifadesini kullandı.
Belçika Başbakanı dün de Ukrayna'nın askeri yardım talebine karşılık vereceklerini bildirmiş, bu kapsamda 2 bin otomatik silah ve 3 bin 800 ton yakıt gönderileceğini açıklamıştı.
Belçika'nın ayrıca gelecek dönemde de NATO gücü kapsamında Romanya'ya 300 asker göndereceği kaydedilmişti.
AVUSTURYA, HAVA SAHASINI RUSYA'YA KAPATTI
Avusturya Çevre, Ulaştırma ve Teknoloji Bakanı Leonere Gewessler, ülkesinin hava sahasının tüm Rus uçaklarına kapatıldığını duyurdu.
Gewessler, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Avusturya'nın Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya hava sahasını kapatma kararını desteklediğini ifade etti.
Birlikte hareket edildiğinde alınan yaptırım kararlarının etkili olacağını vurgulayan Gewessler, bütün kararların en hızlı şekilde uygulanmasının önemli olduğuna dikkati çekti.
Gewessler, ülkesinin gerekli bütün önlemleri aldığını belirterek, "Avusturya, alınan karar doğrultusunda tüm Rus uçaklarına hava sahasını hemen kapatacak." ifadesini kullandı.
Avusturya Hava Yolları (AUA) da Rus hava sahasını kullanmayacağını ve bu ülkeye uçuşların durdurulduğunu bildirdi.

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Avusturya'nın kararının ardından Avrupa'da yaklaşık 10 ülke hava sahasını Rusya'ya kapatmış oldu.
DANİMARKA VE İSVEÇ, HAVA SAHALARINI RUSYA'YA KAPATIYOR
Danimarka ve İsveç, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle hava sahalarını Rus uçaklarına kapatma kararı aldı.
Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, devlet televizyonu DR'ye yaptığı açıklamada, Rus uçaklarının hava sahasını kullanmasını yasaklamaya hazırlandıklarını belirterek "Hava sahamızı Rusya'ya kapatma gücümüz var ve buna hazırlanıyoruz. Ukrayna işgalini durdurmak için (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in gücünü çökertmeliyiz." ifadesini kullandı.
İsveç Avrupa Birliği (AB) Bakanı Hans Dahlgren de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle İsveç'in hava sahasını Rus uçaklarına kapatacağını söyledi.
Dahlgren, AB ülkelerinin tamamının hava sahasını Rusya'ya kapatması için baskı yapacaklarını da sözlerine ekledi.
FİNLANDİYA HAVA SAHASINI RUSYA'YA KAPATIYOR
Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle ülkenin hava sahasını Rus uçaklarına kapatma kararı aldı.
Avrupa basınına yansıyan haberlere göre, Finlandiya Ulaştırma Bakanı Timo Harakka, sosyal medya hesabından, Finlandiya'nın, Rus uçaklarının ülkesinin hava sahasını kullanmasını yasaklamaya hazırlandığını açıkladı.
Söz konusu yasağın "kısa bir süre sonra" yürürlüğe gireceğini belirten Harakka, net tarih vermedi.
Finlandiya'nın Rusya ile 1300 kilometrelik sınırı bulunuyor.
İngiltere, Bulgaristan, Çekya, Polonya, Romanya, Slovenya, Letonya, Litvanya, Estonya ve Almanya hava sahalarını Rusya'ya kapatma kararı almıştı.
Rusya da cevaben İngiltere, Bulgaristan, Çekya, Polonya ve Romanya'ya hava sahasını kapatmıştı.

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Son Güncelleme: 28.02.2022 00:34
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