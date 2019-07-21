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Almanya'dan İran açıklaması

Almanya'dan İran açıklaması

21 Temmuz 2019 Pazar 14:39
Almanya'dan İran açıklaması

ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI HEİKO MAAS: "(HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA YAŞANANLAR) BURADA SÖZ KONUSU OLAN BİR SAVAŞI ÖNLEMEK"

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Hürmüz Boğazı'nda tırmanan gerilime ilişkin "Burada söz konusu olan bir savaşı önlemek. Avrupalı partnerlerimizle beraber bizim ve bölgedeki devletlerin tüm çabaları da buna yönelik." ifadesini kullandı.

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Maas, Bild am Sonntag gazetesine açıklama yaptı.

Körfez Bölgesinde son 48 saatte yaşananların ciddi ve tehlikeli olduğunu belirten Maas, ''Kontrol edilemeyen bir gerilimde kazanan olmaz, sadece kaybeden olur. Tüm Orta Doğu bundan etkilenir ve bölgeden Avrupa'ya doğru olmak üzere birçok insan kaçmak zorunda kalır.'' değerlendirmesinde bulundu.

"Burada söz konusu olan bir savaşı önlemek. Avrupalı partnerlerimizle beraber bizim ve bölgedeki devletlerin tüm çabaları da buna yönelik." ifadesini kullanan Heiko Maas, bölgede gerilimin düşürülmesi için iletişim kanallarını açık tutan, güvenin tahsis edilmesine yönelik çözüm üreten ve gerginliği azaltan akıllı bir diplomasiye ihtiyaç bulunduğunu kaydetti.

Son Güncelleme: 21.07.2019 17:52
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