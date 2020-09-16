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Almanya'da ırkçı paylaşımlarda bulunan 29 polis açığa alındı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde, WhatsApp'daki sohbet gruplarında ırkçı paylaşımlarda bulunan 29 polis açığa alındı.

16 Eylül 2020 Çarşamba 14:18
Almanya'da ırkçı paylaşımlarda bulunan 29 polis açığa alındı
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Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde, WhatsApp'daki sohbet gruplarında ırkçı paylaşımlarda bulunan 29 polis açığa alındı.
KRV İçişleri Bakanı Herbert Reul, düzenlediği basın toplantısında, söz konusu olayla ilgili Essen kentinde 34 mekana 200 kişiyle düzenlenen şafak baskınında, elde edilen bazı delillere el konulduğunu söyledi.
Reul, polislerin açığa alınma sebebinin dahil oldukları 5 ayrı sohbet grubunda aşırı sağcı propaganda yaymak ve Neonazi içerikli paylaşımlarda bulunmak olduğunu belirtti.
Bakan Reul ayrıca, bu polislerin anayasaya aykırı söylemlerde bulunduğunu, aralarında Hitler ve Yahudiler için kurulan gaz odalarının resimleri ile gamalı haç sembollerinin de yer aldığı 100'den fazla sembol kullandıklarının tespit edildiğini ifade etti.

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Reul, söz konusu suçların kişisel ve münferit olmasını umduğunu ancak olayın bireysel vaka değil geniş çaplı olduğunu ve bunu polis teşkilatı adına utanç olarak gördüklerini kaydetti.
Söz konusu polislerin 25'inin Essen Emniyet Müdürlüğüne bağlı çalıştığı, polislerin bazılarının yönetici düzeyinde bazılarının ise özel kuvvetler gibi önemli birimlerde görev aldığı bilgisi paylaşıldı.

 

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Son Güncelleme: 16.09.2020 14:56
Anahtar Kelimeler:
Almanya
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