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Almanya'da Brexit Krizi Ve Kovid-19 Vakalarında Artışa Rağmen Ekonomiye Güven Yükseldi

ZEW BAŞKANI PROF. DR. ACHİM WAMBACH: -

15 Eylül 2020 Salı 16:49
Almanya'da Brexit Krizi Ve Kovid-19 Vakalarında Artışa Rağmen Ekonomiye Güven Yükseldi
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ZEW BAŞKANI PROF. DR. ACHİM WAMBACH: - "UZMANLAR ALMAN EKONOMİSİNDE GÖZLE GÖRÜLÜR BİR TOPARLANMA BEKLEMEYE DEVAM EDİYOR. ANCAK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE HALA NEGATİF GÖRÜNÜM, GELECEK 6 AYDA TEMERRÜT SAYILARINDA ARTIŞ OLACAĞI KORKUSU OLUŞTURUYOR"
 Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, Almanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısında artışa ve Brexit krizine rağmen eylülde geçen aya göre 5,9 puan artarak 77,4 puana yükseldi.  
Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan ZEW'den yapılan açıklamaya göre, kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin ekonomide beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi, Kovid-19 salgınında vaka sayısında artışa ve Brexit krizine rağmen ekonominin toparlamasına yönelik iyimserlikle eylülde bir önceki aya kıyasla 5,9 puan arttı.
Ağustosta 71,5 puan olan endeks, bu ay 77,4 puan seviyesine yükseldi.
Piyasa beklentisi endeksin eylülde 69,8 puan olması yönündeydi.

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Almanya'da eylül ayı Cari Durum Endeksi ise ağustos ayına kıyasla 15,1 puan artarak eksi 66,2 puana çıktı.
ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, uzmanların Alman ekonomisinde gözle görülür bir toparlanma beklemeye devam ettiklerini belirterek, “Ancak bankacılık sektöründe hala negatif görünüm, gelecek 6 ayda temerrüt sayılarında arış olacağı korkusu oluşturuyor.” ifadesini kullandı.
Wambach, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısında artışın ve AB ile İngiltere arasında ticaret yönelik Brexit görüşmelerinin ekonomiye yönelik pozitif havayı etkileyebileceği uyarısı da yaptı.
Alman ekonomisi, Kovid-19 salgınının hanehalkı tüketimini, ihracatı ve yatırımları olumsuz etkilemesiyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 9,7 daralmıştı.
Hükümet, nisanda açıkladığı bu yıla ilişkin GSYH'deki 6,3'lük daralma tahminini 1 Eylül'de yüzde 5,8'e revize etmiş, gelecek yıla ilişkin büyüme tahminini ise yüzde 5,2'den yüzde 4,4'e düşürmüştü.
 

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Son Güncelleme: 15.09.2020 17:41
Anahtar Kelimeler:
Kovid19
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