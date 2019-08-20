Akdeniz'de sığınmacılar çaresizlikten denize atladı

"Open Arms" adlı İspanyol yardım gemisinin mürettebatı 19 gün önce denizden kurtardıkları sığınmacıları kontrol altında tutamadıkları bilgisini paylaşarak yardım istedi.
Denize atlayan sığınmacılar sahil güvenlik ve polis botlarınca denizden çıkartıldı. Ancak nereye götürülecekleri konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.
İtalya'nın kara sularına girişine izin vermediği gemi Lampedusa adası açıklarında bekletiliyor. Ünlü Hollywood yıldızı Richard Gere geçtiğimiz günlerde gemiye çıkarak sığınmacılara yardım dağıtmıştı.
Daha sonra Lampedusa adasını ziyaret eden ünlü yıldız, İtalya'ya limanlarını sığınmacılara açma çağrısında bulunmuştu.