Akdeniz'de sığınmacılar çaresizlikten denize atladı

"Open Arms" adlı İspanyol yardım gemisinin mürettebatı 19 gün önce denizden kurtardıkları sığınmacıları kontrol altında tutamadıkları bilgisini paylaşarak yardım istedi.



Denize atlayan sığınmacılar sahil güvenlik ve polis botlarınca denizden çıkartıldı. Ancak nereye götürülecekleri konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.





İspanyol sivil toplum örgütüne ait "Open Arms" gemisi Akdeniz'den kurtardığı 121 sığınmacıyı en yakındaki güvenli liman olan İtalya veya Malta'ya götürmek için başvurmuştu.İtalya'nın kara sularına girişine izin vermediği gemi Lampedusa adası açıklarında bekletiliyor. Ünlü Hollywood yıldızı Richard Gere geçtiğimiz günlerde gemiye çıkarak sığınmacılara yardım dağıtmıştı.Daha sonra Lampedusa adasını ziyaret eden ünlü yıldız, İtalya'ya limanlarını sığınmacılara açma çağrısında bulunmuştu.