Afganistan'da medrese binasının çatısı çöktü

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar'da din eğitimi veren bir medrese binasının çatısının çökmesi sonucu 6 öğrenci hayatını kaybetti, 8 öğrenci yaralandı.
Kandahar İl Eğitim Müdürlüğü Sözcüsü Nazar Muhammed Samimi Kakar, basına yaptığı açıklamada, Kandahar'daki Tayyibe Medresesi binasının çatısının, aşırı yağış nedeniyle çöktüğünü, medresede eğitim gören 6 öğrencinin yaşamını yitirdiğini, 8 öğrencinin yaralandığını söyledi.
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar'da din eğitimi veren bir medrese binasının çatısının çökmesi sonucu 6 öğrenci hayatını kaybetti, 8 öğrenci yaralandı.