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Afganistan'da medrese binasının çatısı çöktü

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar'da din eğitimi veren bir medrese binasının çatısının çökmesi sonucu 6 öğrenci hayatını kaybetti, 8 öğrenci yaralandı.

Afganistan'da medrese binasının çatısı çöktü

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar'da din eğitimi veren bir medrese binasının çatısının çökmesi sonucu 6 öğrenci hayatını kaybetti, 8 öğrenci yaralandı.

20 Ocak 2020 Pazartesi 16:37
Afganistan'da medrese binasının çatısı çöktü

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar'da din eğitimi veren bir medrese binasının çatısının çökmesi sonucu 6 öğrenci hayatını kaybetti, 8 öğrenci yaralandı.
Kandahar İl Eğitim Müdürlüğü Sözcüsü Nazar Muhammed Samimi Kakar, basına yaptığı açıklamada, Kandahar'daki Tayyibe Medresesi binasının çatısının, aşırı yağış nedeniyle çöktüğünü, medresede eğitim gören 6 öğrencinin yaşamını yitirdiğini, 8 öğrencinin yaralandığını söyledi.

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Kakar, medresede 100 erkek ve kız öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti.
 

Son Güncelleme: 20.01.2020 19:47
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Afganistanda Medrese Binasının çatısı çöktü
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