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ABD, yaklaşık 100 yaşında 109 kiloluk mersin balığı yakalandı

ABD'nin Detroit kentinde, 100 yaşından büyük mersin balığı yakalandı.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 22:43
ABD, yaklaşık 100 yaşında 109 kiloluk mersin balığı yakalandı
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ABD'nin Detroit kentinde, 100 yaşından büyük mersin balığı yakalandı. ABD Balık ve Vahşi Yaşam yetkilileri, Detroit Nehri'nde yakalanan balığın 109 kilo olduğunu ve 2.1 metre uzunluğunda olduğunu belirtti.ABD Balık ve Vahşi Yaşam yetkilileri asırlık mersin balığının, 22 Nisan'da Detroit'in güneyindeki Grosse Ile yakınlarında üç kişilik bir ekip tarafından yıllık mersin balığı çalışması yürütürken yakalandığını ifade etti. 109 kilo ve 2.1 metre uzunluğunda olan balığın daha sonra nehrin sularına geri bırakıldığı belirtildi. Yetkililer yaptıkları açıklamada "Çevresi ve büyüklüğüne bağlı olarak, bir dişi olduğu ve sularımızda 100 yıldan fazla bir süredir dolaştığı varsayılıyor. Tartıldıktan ve ölçüldükten sonra hızla nehre geri bırakıldı" denildi.

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