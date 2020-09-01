ABD, Yabancı Savaşçıların Ülkelerine İadesine Değinmeyen Terörle Mücadele Kararını Veto Etti

Birleşmiş Milletler, 1 Eylül 20 : ABD, DEAŞ ve diğer terör örgütü mensubu yabancı savaşçıların ülkelerine iade edilmesinden bahsetmeyen terörle mücadele kararını veto etti.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Endonezya tarafından sunulan ve terörle mücadele kapsamında terör eylemlerinde yer alanların yargılanması, rehabilitasyon ve yeniden topluma entegrasyonu çağrısı yapan karar tasarısını oyladı.
Tasarıya 15 üyeli BMGK'de 14 ülke destek verirken, ABD karşı çıktı.
ABD, yabancı savaşçıların iade edilerek ülkelerinde yargılanmasını isterken, Avrupalı ülkeler, çoğu yine Avrupa'dan DEAŞ gibi terör örgütlerine katılan militanların iade edilmesine sıcak bakmıyor.