ABD ve AB ortak teknoloji rekabet politikası diyaloğu başlattı

ABD Adalet Bakanlığı Antitröst Birimi, Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ve Avrupa Komisyonunun ortak açıklamasında, AB-ABD Ortak Teknoloji Rekabet Politikası Diyaloğunun başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, ortak diyalog ile adil rekabeti sağlamak ve teşvik etmek için iş birliği yapılmasının amaçlandığı aktarıldı.

Dijital ekonominin büyümesi de dahil teknolojik gelişmelerin hem Avrupa hem de ABD'de ekonomik ortamı dönüştürdüğü belirtilen açıklamada, bu durumun rekabet değerlendirmelerinde de değişiklik yapılmasını gerektireceği kaydedildi.

Açıklamada, rekabet kuruluşlarının artık ağ etkilerini, verinin rolünü, birlikte çalışabilirliği ve yeni teknolojiler ile dijital pazarlardaki diğer özellikleri daha düzenli olarak dikkate alması gerektiği vurgulandı.

Yeni iş birliğinin politika ve uygulamalar konusunda mümkün olduğunca eşgüdüm sağlamak amacıyla bilgi ve deneyim paylaşımını içereceği belirtilen açıklamada, koordinasyon ve bilgi alışverişini kolaylaştıracak yeni yolların da keşfedilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

ABD ve AB, eylül ayının sonunda da ABD-AB Ticaret ve Teknoloji Konseyinin oluşturulduğunu duyurmuştu.



