ABD Oscar öncesi Donald Trump 'yılın en kötü oyuncusu' seçildi

Amerika Birleşik Devletleri'nde yılın en kötü sinema filmleri ve oyuncularına verilen Razzie Ödülleri'nde ABD Başkanı Donald Trump ve Holmes & Watson filmi 'büyük ödüllerin' sahibi oldu.

Her yıl Oscar’dan bir gün önce açıklanan ve Türkiye’de daha çok Altın Ahududu Ödülleri olarak bilinen Razzie ödüllerinde, Holmes & Watson, 'en kötü film' seçilirken, Death of a Nation ve Fahrenheit 11/9 gibi belgesellerde boy gösteren Donald Trump, 'en kötü erkek' oyuncu ve 'en kötü ikili' kategorilerinde Razzie heykelciliğine layık görüldü.

Bu yıl En Kötü Film, eleştirmenler tarafından adeta yerden yere vurulan Holmes & Watson seçildi. Will Ferrell ve John C. Reilly’nin başrollerini üstlendiği film toplamda 4 dalda en kötü seçilerek bu yılki Razzie Ödülleri’ne damga vurdu.

Bir Sherlock Holmes uyarlaması olan Holmes & Watson en kötü film, en kötü yeniden çekim veya devam filmi, bu filmde oynayan John C. Reilly en kötü yardımcı erkek oyuncu ve filmin yönetmeni Etan Cohen de en kötü yönetmen seçilerek adeta hayal kırıklığı yaşattı.

Can You Ever Forgive Me? filmindeki performansı ile En İyi Kadın Oyuncu Oscarı'na aday gösterilen Melissa McCarthy’nin The Happytime Murders ve Life of the Party filmlerindeki rolleriyle, Akademi ödüllerine aday olduğu yılda En Kötü Kadın Oyuncu seçilmesiyse dikkat çekti.

1980 yılında verilmeye başlayan Razzie 'Altın Ahududu Ödülleri', Oscar'ların aksine Hollywood'da senenin en kötülerini seçiyor. Razzie ödülleri, Akademi Ödülü kazananlardan bir gün önce açıklanıyor.

Altın Ahududu Ödülleri, 24 ülkeden senelik 40 Dolar ücret ödeyen 1000 Razzie üyesinin oylarıyla internet üzerinden belirleniyor.

39. Razzie Ödülleri

En Kötü Film

Gotti, The Happytime Murders, Holmes & Watson, Robin Hood, Winchester

En Kötü Kadın Oyuncu

Jennifer Garner – Peppermint, Amber Heard – London Fields, Melissa McCarthy – The Happytime Murders and Life of the Party, Helen Mirren – Winchester, Amanda Seyfried – The Clapper

En Kötü Erkek Oyuncu

Johnny Depp – Sherlock Gnomes, Will Ferrell – Holmes & Watson, John Travolta – Gotti, Donald J. Trump – Death of a Nation ve Fahrenheit 11/9, Bruce Willis – Death Wish

En Kötü Yardımcı Erkek Oyuncu

Jamie Foxx – Robin Hood, Ludacris – Show Dogs, Joel McHale – The Happytime Murders, John C. Reilly – Holmes & Watson, Justice Smith – Jurassic World: Fallen Kingdom

En Kötü Yardımcı Kadın Oyuncu

Kellyanne Conway – Fahrenheit 11/9, Marcia Gay Harden – Fifty Shades Freed, Kelly Preston – Gotti, Jaz Sinclair – Slender Man, Melania Trump – Fahrenheit 11/9

En Kötü Yeniden Çekim veya Devam Filmi

Death of a Nation (Hillary’s America…’nın yeniden çevrimi), Death Wish, Holmes & Watson, The Meg (Jaws taklidi), Robin Hood

En Kötü Yönetmen

Etan Cohen – Holmes & Watson, Kevin Connolly – Gotti, James Foley – Fifty Shades Freed, Brian Henson – The Happytime Murders, Michael Spierig & Peter Spierig – Winchester

En Kötü Senaryo

Death of a Nation, Fifty Shades Freed, Gotti, The Happytime Murders, Winchester

En Kötü İkili

Yan yana gelen tüm aktörler ve kuklalar – The Happytime Murders, Johnny Depp ve hızla sönen sinema kariyeri – Sherlock Gnomes, Will Ferrell ve John C. Reilly – Holmes & Watson, Kelly Preston ve John Travolta – Gotti, Donald J. Trump ve sonu gelmeyen dar kafalılıkları – Death of a Nation & Fahrenheit 11/9