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ABD ordusundan başörtü ve sakala izin çıktı

ABD ordusunda Müslümanların ve Sihlerin uzun süredir dini kılık kıyafet ile ilgili talepleri karşılık buldu. Yayımlanan yeni kılık kıyafet yönetmeliği ile sakal bırakmak ve başörtüsü takmak serbest bırakıldı.

ABD ordusundan başörtü ve sakala izin çıktı

ABD ordusunda Müslümanların ve Sihlerin uzun süredir dini kılık kıyafet ile ilgili talepleri karşılık buldu. Yayımlanan yeni kılık kıyafet yönetmeliği ile sakal bırakmak ve başörtüsü takmak serbest bırakıldı.

15 Şubat 2020 Cumartesi 08:34
ABD ordusundan başörtü ve sakala izin çıktı

ABD Hava Kuvvetleri, Komutanlık bünyesinde inanç çeşitliliği ve özgürlüğü ilkelerine uyum kapsamında kılık kıyafet yönetmeliğini güncelledi.

Buna göre, Müslümanlar ve Sihler, dini vecibeleri gereği sakal uzatmak ya da başörtüsü takmak için Hava Kuvvetlerinden izin talep edebilecek.

Yapılan başvurular sonuç verdi

Yönetmelikte, Hava Kuvvetlerinin "düzgün, gösterişsiz" olması kaydıyla bu tür bir talepte bulunan personele izin vermesi öngörülüyor.Buna göre, ülke içindeki birliklerde görevli personelin bu yöndeki başvuruları 30 gün, diğer bölgelerdeki personelin başvurularının ise 60 gün içinde incelenip nihai karara bağlanması gerekiyor.

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ABD’de daha önce de türban, başörtüsü ve sakal için başvurular yapılıyordu ancak bunlar bireysel olarak incelenip bir yönetmelik veya standarda bağlı olmadan değerlendiriliyordu.

Bu yönetmelikle bu sürecin çerçevesi ve takvimi bir standarda bağlanmış oldu.ABD ordusunun diğer kuvvet komutanlıklarında hala kılık kıyafet yasağı bulunuyor 2018’de şu anda yüzbaşı olarak ABD Hava Kuvvetlerinde görev yapan Müslüman Maysa Ouza’ya görev sırasında başörtüsü izni verilmişti. Aynı zamanda, şu anda astsubay üstçavuş olarak görev yapan Abdul Rahman Gaitan’a da Hava Kuvvetleri 2018’de sakal bırakması için izin vermişti.

Haziran ayında erbaş Harpreetinder Singh Bajwa, türban takmasına izin verilen ilk Sih olmuştu.

ABD ordusunun diğer kuvvet komutanlıklarında ise dini vecibelerden kaynaklı kılık kıyafet taleplerine izin verilmiyor. 

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Anahtar Kelimeler:
ABD Ordusu BaşörtüsüABD Ordusu Sakal
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