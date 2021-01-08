ABD ordusu Kongrenin etrafına barikat kurdu

Başkent Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser ile ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri Ryan McCarthy, dünkü gösterinin de daha önce kentte yaşanan protestolara benzer olmasını beklediklerini ve kimsenin Amerikan Kongresinin işgal edileceği fikrini hayal edemediğini söyledi.

Washington'daki tüm Ulusal Muhafız birliklerinin aktif olduğunu anlatan McCarthy, Virginia, Maryland, Delaware, New Jersey ve New York eyaletlerinden de Ulusal Muhafız desteği aldıklarını bildirdi.

McCarthy alınan önlemlere ilişkin şunları söyledi:

"Hafta sonuna kadar Washington DC Metropol Polisi ve Kongre Polisine destek vermek üzere burada 6 bin 200 Ulusal Muhafız olacak. Şu anda Kongrede 150 Ulusal Muhafız bulunuyor. Bugün öğle saatlerinde Kongredeki Ulusal Muhafız sayısını 850'ye çıkaracağız. Bugün saat 9.00 itibariyle Kongre çevresine Independence, Constitution Bulvarları ile 1. Cadde ve Kongrenin önündeki bağlantı yolunu kapsayacak şekilde 7 fit yükseklikte (2,1 metre) ve yüksekliği ayarlanamayan bir barikat kuruyoruz. Oradaki personel ve alınan güvenlik önlemleri en az 30 gün orada kalacak."

ABD Kongresi, dün, Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu oylamasını onaylamak üzere toplanırken, ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Sarayın önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongreye yürümüş ve Kongre binasına girmeye çalışmıştı.

Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken, göstericilerden bir kısmı barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Çıkan çatışmalarda 4 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında polislerin de bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş ve Pentagon tüm Washington Ulusal Muhafızlarını aktif hale getirdiğini duyurmuştu.