ABD'nin Afganistan'dan tahliye ettiği kişi sayısı 110 bine yaklaştı

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre'in resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, ABD, son 12 saatte Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan yaklaşık 4 bin 200 kişiyi daha tahliye etti.

Son 12 saatte 12 askeri uçuş ile 2 bin 100, 29 koalisyon uçuşuyla 2 bin 100 kişinin tahliye edildi.



Öte yandan, temmuz sonundan bu yana Afganistan'dan tahliye edilen kişi sayısı da 114 bin 800'ü buldu.

