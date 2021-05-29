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ABD'li askerler, nükleer silahların yerini ifşa etti

Amerikalı askerler, dünya gündemine bomba gibi düşen bir olayın başrolünde yer aldı. İngiltere merkezli istihbarat sitesi Bellingcat, ABD'nin farklı Avrupa ülkelerinde gizli tuttuğu nükleer silah sistemlerinin ABD askerleri tarafından yanlışlıkla ifşa edildiğini açıkladı.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 22:29
ABD'li askerler, nükleer silahların yerini ifşa etti
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Askeri anlamdaki gizli tutumları nedeniyle en çok merak edilen ülkelerin başına gelen Amerika, son günlerde yaşanan olayla büyük sarsıntıya uğradı. İngiltere merkezli istihbarat sitesi Bellingcat, Amerikalı askerlerin nükleer silah sistemleri ile ilgili bilgileri ezberlemek için kullandıkları uygulama nedeniyle tüm bilgilerin sızdığını açıkladı.

AVRUPA'DA BULUNAN ÜSLERİN YERLERİ İFŞA OLDU

Açık kaynaklı istihbarat konularında uzmanlaşmış İngiltere merkezli internet sitesi Bellingcat, çok konuşulacak bir güvenlik açığını su yüzüne çıkardı. Bellingcat'in yürüttüğü araştırmalara göre, nükleer silah sistemleri ile ilgili bilgileri ezberlemek için cep telefonu uygulamaları kullanan ABD askerleri, bu uygulamalar üzerinden "yanlışlıkla" Avrupa'da bulunan üslerdeki nükleer silahların yerlerini ve kodlarını ifşa etti.

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SADECE ORDU MENSUPLARININ BİLMESİ GEREKEN KODLAR

Bellingcat, uygulamalarda ABD'nin Avrupa'da nükleer silah depoladığı belirtilen 6 üssünün her biri için ABD askerlerine ait bilgi kartlarına ulaştı. "Chegg", "Quizlet" ve "Cram" olarak bilinen uygulamalar üzerinden açığa çıkan bilgiler arasında, üslerin yerleri ve yalnızca ordu mensuplarının bilinmesi gereken gizli kod ve kelimeler yer alıyor. Chegg uygulamasındaki "Study!" (Çalışma) başlıklı 70 bilgi kartında nükleer silahlara ev sahipliği yapan askeri üslerin "konumlarına" ulaşıldığı kaydedildi.

GOOGLE ÜZERİNDEN DE ULAŞILABİLİYOR

Söz konusu gizli bilgilere, arama motoru Google üzerinden belirli askeri terimler ve kısaltmalarla yapılan bir sorgulama ile nükleer silahları barındırdığı düşünülen Avrupa'daki askeri üslerin isimlerine bakılarak kolaylıkla ulaşabildiği ifade edildi. Ortaya çıkan fotoğraflardan birinde, ABD askerlerinin Hollanda'da bulunan Volkel Hava Üssü'nde olduğu görülüyor. 2013 yılında Facebook'a yüklenen fotoğrafta, askerin önünde nükleer başlığın yer aldığı belirtiliyor.

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