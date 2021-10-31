banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Video skandalına FETÖ de mi bulaşmış yani!
Video skandalına FETÖ de mi...
10 gün sürecek Büyük Av sezonu başladı
Büyük Av sezonu başladı
Kış saati uygulaması başladı
Kış saati uygulaması başladı
UBP Kurultayı bugün de devam ediyor
UBP Kurultayı devam ediyor
banner376
Flaş Haber
Polisten önemli uyarı!
Kapat

ABD istihbaratı: COVID-19 biyolojik silah olarak geliştirilmedi

ABD istihbarat teşkilatları, koronavirüsün kökenini asla tespit edemeyeceklerini ancak virüsün biyolojik bir silah olarak kullanılmak için üretilmediğini açıkladı.

31 Ekim 2021 Pazar 09:35
ABD istihbaratı: COVID-19 biyolojik silah olarak geliştirilmedi

BBC'de yer alan habere göre, ABD'de istihbarat alanında görev yapan kuruluşların başındaki Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisinin (ODNI) gizliliği kaldırılmış raporunda, COVID-19'un bir laboratuvardan sızdığı ya da doğal geliştiği yönünde iki farklı kabul edilebilir görüş bulunduğu ve COVID-19'un kaynağının belirlenemediği belirtildi.

Virüsün biyolojik silah olarak kullanılmak amacıyla geliştirilmediği konusunda kesin yargıya varılmış olduğu vurgulanan rapora göre, istihbaratçılar virüsün olası kaynağı konusunda bölünmüş durumda. 

Dört istihbarat servisinin virüsün enfekte bir hayvandan veya başka bir virüsten kaynaklandığını değerlendirdiği ancak bu sonuca güven seviyesinin "düşük" olduğu aktarıldı.

"Çin uluslararası soruştumayı engelliyor ve bilgi paylaşımına direniyor"

banner341
Ancak bir istihbarat servisinin, Çin'deki Wuhan Viroloji Enstitüsünden kaynaklı "laboratuvar kazası" sonucu sızma nedeniyle insana virüsün bulaştığına dair "orta derece güven"e işaret ettiği kaydedildi.

Çinli yetkililerin 2019'un sonlarında Wuhan şehrinde ilk COVID-19 salgınının patlak vermesinden önce virüsün varlığından haberdar olmadığı belirtilen raporda, Çin'in uluslararası soruşturmayı engellediği ve bilgi paylaşımına direndiği kaydedildi.

Biden virüsun kökenine ilişkin araştırma emri verdi

Mayıs ayında ABD Başkanı Joe Biden, istihbarat yetkililerine Çin tarafından reddedilen virüsün laboratuvar sızıntısı iddiası da dahil olmak üzere virüsün kökenlerini araştırma emri vermişti.

Dünya çapında 4,9 milyondan fazla ölümün yaşandığı salgında, yaklaşık 240 milyon kişi virüse yakalandı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İş gücü göçünün 60. yıldönümü
İş gücü göçünün 60. yıldönümü
Küresel emisyonlardaki artış alarm veriyor
Küresel emisyonlardaki artış alarm veriyor
600 yıllık halı 5,4 milyon dolara satışa sunulacak
600 yıllık halı 5,4 milyon dolara satışa sunulacak
Dünya genelinde tedarik zinciri kopma noktasında
Dünya genelinde tedarik zinciri kopma noktasında
Japonya'da 82 milyon maske depolarda bekliyor
Japonya'da 82 milyon maske depolarda bekliyor
G20 Liderleri toplandı: İşte ilk gün yaşananlar...
G20 Liderleri toplandı: İşte ilk gün yaşananlar...
Uganda'da çocukların eline verilen bomba infilak etti: 2 ölü
Uganda'da çocukların eline verilen bomba infilak etti: 2 ölü
Nijerya'da silahlı saldırı: 20 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Nijerya'da silahlı saldırı: 20 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
İran: “Yeni yaptırımlar Beyaz Saray'ın çelişkili tavrının bir göstergesidir“
İran: “Yeni yaptırımlar Beyaz Saray'ın çelişkili tavrının bir göstergesidir“
Lübnan Büyükelçisi'ne ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre
Lübnan Büyükelçisi'ne ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim