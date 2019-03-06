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ABD Depresyon tedavisinde yeni yöntem: Burun spreyi

ABD Depresyon tedavisinde yeni yöntem: Burun spreyi

06 Mart 2019 Çarşamba 17:17
ABD Depresyon tedavisinde yeni yöntem: Burun spreyi

Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi, Johnson&Johnson firmasının depresyonla mücadelede etkili olduğu belirtilen burun spreyinin kullanımına onay verdi. Sprey, depresyonla mücadele için 30 yıl aradan sonra ilk kez farklı bir tedavi yöntemi sunma özelliğini taşıyor.

Ancak ürünün suistimaller ve kötü amaçlarla kullanılabileceği konusunda uyarıda bulunan kurum, spreyin başka tedavilere dirençli kişilerce kullanılması gerektiğini bildirdi.

Nazal sprey esketaminin onayı, depresyonun önlenmesinde kısa vadeli ve etkili çözüm umutlarını da arttırdı.

İntiharın ABD'de onuncu ölüm nedeni olduğu gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, Spravato adıyla piyasaya sürülecek esketaminin şiddetli depresyon semptomlarından hızlı bir şekilde çıkma ve rahatlama sağlayabileceği ifade ediliyor.

Johnson&Johnson bünyesinde faaliyet gösteren Janssen ilaç firması Araştırma Geliştirme Başkanı Mathai Mammen, "Spravato, tedavi paradigmasını değiştirme potansiyeline sahip ve mevcut tedavilere cevap vermeyen majör depresif bozukluk yaşayan kişilerin yaklaşık üçte birine yeni umutlar sunuyor" diye konuştu.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, özellikle eğlence partilerinde kötü amaçlarla kullanımın önüne geçilmesi için sadece doktor reçetesi ile satılmasına hükmetti.

Şirket Sözcüsü Greg Panico da, "Klinik deneyler sırasında Spravato'nun bazı hastalarda 24 saat içinde depresyon belirtilerini hafiflettiği tespit edildi." ifadesini kullandı.

Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), anestetik ve antidepresif özelliklere sahip esketamin molekülünün sakinleşmenin hayli artması, bulantı, baş dönmesi, ayrışma ve yüksek tansiyon gibi yan etkilerinin bulunduğunu dile getirdi.

Firma, ilacın intihar riski yüksek depresyon hastalarında da test edildiğini ve olumlu neticeler alındığını kaydetti.

Diğer yandan son araştırmalar, beynin depresyon ve ruh hali ile ilgili bölümlerinde kalitenin ve sinir hücresi bağlantı sayısının bozulma içerdiğini ortaya koydu. Şirkete göre, J&J'in ilacı beyindeki bu sinir hücre bağlantılarını eski haline getirerek depresyon semptomlarında bir iyileşmeye yol açıyor. Bir diğer deyişle depresyon ve intihar düşüncesinin semptomlarında hızlı bir iyileşme sağlıyor.

Dünya genelinde 300 milyondan fazla insan majör depresif bozukluk yaşıyor ve bu rahatsızlığı olan kişilerde intihar girişimi oranı, rahatsızlığı olmayanlara nazaran yaklaşık 20 kat daha fazla.

Anahtar Kelimeler:
Depresyon
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