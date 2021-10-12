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ABD'den Yunanistan'a 15 F-15 uçağı sevkiyatı yapıldı

ABD, 15 F-15 savaş uçağını tatbikat adı altında Yunanistan'a sevk etti.

12 Ekim 2021 Salı 09:15
ABD'den Yunanistan'a 15 F-15 uçağı sevkiyatı yapıldı

ABD Hava Kuvvetleri yaptığı açıklamada, Kuzey Karolina, Seymour Johnson Hava Kuvvetleri Üssünde konuşlu, 336. Avcı Filosu, 4. Avcı Kanadından F-15E Strike Eagle uçaklarının, ABD'nin Avrupa-Afrika Hava Kuvvetleri Komutanlığının öncülüğünde düzenlenecek Castle Forge (Kale Oluşturma) tatbikatına katılmak üzere Yunanistan'ın Larissa Hava Üssü'ne geldiği belirtildi.

Açıklamada, Castle Forge tatbikatının, ABD'nin Karadeniz bölgesinde kolektif savunma stratejisine yönelik, NATO müttefikleriyle birlikte çalışabilirliği artıracak şekilde tasarlandığı ve müşterek kuvvetlerin kriz zamanlarında esnek bir şekilde yanıt verme becerisini geliştirmek üzere tasarlandığı kaydedildi.

Söz konusu tatbikata 15 F-15 uçağının yanı sıra Avrupa Komutanlığının birçok muharebe eğitiminin de yapılacağı belirtilen açıklamada, "Castle Forge'ın bileşenlerinin, kuvvetlerin hızla dağılmasını ve farklı seviyelerde kapasite ve desteğe sahip yerlerden hava gücü sağlamaya devam etmesini sağlayarak hava kuvvetlerinin her zaman potansiyel tehditlere yanıt vermeye hazır olmasını sağlayacaktır." ifadelerine yer verildi.

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F-15 uçaklarının 3 kol halinde önce İngiltere'de mola verdiği oradan da Yunanistan'a geldiği ifade edilirken, tatbikata ABD'nin yanı sıra Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Kanada'nın katılacağı kaydedildi.

Yunan ordusundan yapılan açıklamada ise bu uçakların tatbikattan daha fazlası için ülkede olduğu belirtildi.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı açıklamasında, ABD F-15 uçaklarının "Gelişmiş savunma ve agresif havacılık taktikleri, müşterek terminal taarruz kontrolörü (JTAC) ile hava desteği, hava muharebe, koruma, karada ve denizdeki hedeflere taarruz ve donanmaya taarruz desteği konularında" Yunan ordusu ile eğitim yapacağı kaydedildi.

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Son Güncelleme: 12.10.2021 09:52
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