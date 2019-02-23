ABD'den Türkiye'ye Gezi davası tepkisi: Keyfi tutuklamalara son verin

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Gezi Parkı iddianamesinde 16 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis istemini eleştirdi.

Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'den "ifade özgürlüğü, barışçıl toplanma ve dernekleşme haklarına saygı göstermesi; keyfi tutuklamalara son vermesi" çağrısı yapıldı.

İfade özgürlüğü, barışçıl toplanma ve dernekleşme gibi hakların kullanılabilmesinin "her sağlıklı demokrasinin temeli" olduğu vurgulanan açıklamada, ABD'nin 16 sivil toplum, medya ve iş dünyası lideri hakkında açılan davada sunulan iddianame nedeniyle ciddi anlamda endişe duyduğu belirtildi.

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 16 şüpheliyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı, 16 şüpheli hakkında 'Türkiye Cumhuriyet hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini engellemeye teşebbüs' ve 'Gezi olaylarını finanse etmek' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Kavala 1 Kasım 2017'den bu yana tutuklu bulunuyor.

Hazırlanan iddianamede Kavala'nın dışında şüpheliler arasında gazeteci Can Dündar, oyuncu Mehmet Ali Alabora, oyuncu Ayşe Pınar Alabora, yazar Handan Meltem Arıkan, aktivist Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, aktivist İnanç Ekmekçi, belgeselci Mine Özerden, avukat Şerafettin Can Atalay ve şehir plancısı Tayfun Kahraman da bulunuyor.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Temsilcisi, Dunja Mijatovic de Kavala'nın da bulunduğu 16 şüpheliyle ilgili ağırlaştırılmış müebbet cezası talep edilmesinin ardından “dehşete kapıldığını” söyledi.