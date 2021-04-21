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ABD'den seyahat uyarısı

ABD, koronavirüs salgını nedeniyle dünyadaki ülkelerin yüzde 80'ine yönelik seyahat uyarılarını "seyahat etmeyin" anlamına gelen 4. seviye olarak güncelledi.

21 Nisan 2021 Çarşamba 09:00
ABD'den seyahat uyarısı
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ABD Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgilendirme sayfasında güncellenen seyahat uyarıları, ABD vatandaşlarına yurt dışı seyahat planlarında yardımcı olması amacıyla düzenli olarak güncelleniyor.

Bugün aralarında Türkiye'nin de olduğu 100'den fazla ülkenin 4. seviyeye yükseltilmesiyle ABD, dünyadaki ülkelerin yüzde 80'i için kendi vatandaşlarına seyahat edilmemesi tavsiyesinde bulundu.

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Söz konusu güncellemenin, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) yayımladığı salgınla ilgili son değerlendirme ve tavsiyelere göre yapıldığı kaydedildi.

Halihazırda aralarında Çad, Kosova, Kenya, Brezilya, Arjantin, Haiti gibi ülkelerin bulunduğu 34 ülke, ABD'nin 4. Seviye seyahat uyarısı verdiği ülkeler arasında yer alıyor.

Ayrıca ABD, Şengen ülkeleri, İngiltere, Çin, Brezilya, İran ve Güney Afrika'dan gelen ve Amerikan vatandaşı olmayan kişilerin de ülkeye girişini yasaklamıştı.

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Son Güncelleme: 21.04.2021 09:26
Anahtar Kelimeler:
ABDSeyahat Uyarısı
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