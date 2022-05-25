banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Al muhalefeti, vur hükümete…
Al muhalefeti, vur hükümete…
"Halının altına itilen sorunlarla yüz yüzeyiz"
"Halının altına itilen sorunlarla yüz...
Atun, Erhürman’la Akdağ arasında imzalanan anlaşmaya değindi
Atun, Erhürman’la Akdağ arasında imzalanan...
“Boş yere birbirimizi hırpalıyoruz"
“Boş yere birbirimizi hırpalıyoruz"
Erhürman'dan protokol açıklamaları!
Erhürman'dan protokol açıklamaları!
banner404
Flaş Haber
Meclis’te gerginlik
Kapat

ABD'de Toplu Katliam!

25 Mayıs 2022 Çarşamba 09:35
ABD'de Toplu Katliam!

 ABD’de Teksas eyaletindeki Uvalde kentinde Robb İlkokulu'nda gerçekleştirilen saldırıda 19 öğrenci ile iki yetişkinin öldüğü bildirildi.

Texas Valisi Greg Abbott 18 yaşındaki saldırganın, yerli halktan Salvador Ramos isimli bir genç olduğunu ve kendisine müdahale eden polis tarafından vurulduğunu söyledi.

-Saldırganın kimliği açıklandı

Uvalde kasabasındaki Robb İlkokulu’na silahlı saldırı düzenleyen Salvador Ramos'un (18) polisle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Aynı kasabada yaşayan Ramos'un, saldırıyı gerçekleştirdiği ilkokulun yanındaki lisede öğrenci olduğu medyaya yansırken polis, olayın nedeni konusunda henüz açıklama yapmadı.

Saldırının, Teksas tarihinde en ölümcül okul saldırısı olduğu kaydedilirken, 2012’de 28 kişinin öldürüldüğü Connecticut’taki Sandy Hook ilkokulu saldırısından sonra ülkedeki ikinci büyük saldırı olduğu belirtiliyor.

Sadece 2, 3 ve 4. sınıfların yer aldığı yaklaşık 600 öğrencinin bulunduğu Robb İlkokulu’nda öldürülen 18 öğrencinin kimliği hakkında henüz bilgi paylaşılmadı.

Olay yerinde federal ve ulusal güvenlik yetkililerinin saldırıyla ilgili incelemeleri sürdürdüğü kaydedildi.

-ABD Başkanı Biden'dan açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, Teksas'taki bir ilkokulda 21 kişinin yaşamına mal olan silahlı saldırıya ilişkin, "Tanrı aşkına ne zaman silah lobisine karşı duracağız?" dedi.

banner341
Asya ziyaretinden dönen ve Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Biden, eşi Jill Biden ile gazetecilerin karşısına çıkarak görevini devraldığında böyle bir konuşma yapmak zorunda kalmamak için dua ettiğini aktardı.

Daha 1 hafta önce New York'un Buffalo kentinde bir silahlı saldırı olduğunu anımsatan Biden, ülkede artan silahlı şiddete dikkati çekti.

-"Ben artık bu konudan yoruldum"

Biden, "Tanrı aşkına ne zaman silah lobisine karşı duracağız?" ifadesini kullanarak, Kongre'ye silah satışlarında düzenleme yapılması çağrısında bulundu.

Bütün silahlı saldırılar olmasa da birçoğunun önlenebileceğini ve bunun için de harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Biden, "Ben artık bu konudan yoruldum." değerlendirmesini yaptı.

Biden, sözlerini, "Bu tarz silahlı saldırılar dünyanın başka yerlerinde nadiren oluyor. Oralarda da akli dengesi yerinde olmayan insanlar var, orada da aile içi problemi olan insanlar var ancak bu tarz toplu silahlı saldırılar bu kadar sıklıkla asla olmuyor. Peki neden Amerika'da oluyor ve biz neden bu kıyımla yaşamak zorundayız?" diye tamamladı.

-Öğretmen sendikalarından tepki

Ulusal Eğitim Derneği, Teksas Eyaleti Öğretmenler Derneği ile yaptığı ortak açıklamada, “Devlet okullarımız öğrenciler ve eğitimciler için en güvenli yerlerden biri olmalıdır. Siyasilerin nihayet sorumluluk alıp silah güvenliği sorununu çözmesi için daha ne kadar kitlesel saldırı yapılması gerekiyor?" dedi.

Amerikan Öğretmenler Federasyonu Başkanı Randi Weingarten de saldırıya tepki göstererek, "Yalnızca bu ülkede ebeveynler çocuklarının okulda güvende olacağından emin değiller." ifadesini kullandı.

CNN'e göre, ülkede yılbaşından bu yana son saldırı hariç eğitim kurumlarında yaşanan 38 silahlı saldırıda en az 10 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi yaralandı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“19 Mayıs Gençlik Haftası” etkinlikleri yarın Lefkoşa’da başlıyor
“19 Mayıs Gençlik Haftası” etkinlikleri yarın Lefkoşa’da başlıyor
Brent petrolün varil fiyatı 108,82 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 108,82 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 106,30 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 106,30 dolar
DSÖ'dan “gizemli hepatit“ açıklaması
DSÖ'dan “gizemli hepatit“ açıklaması
Endonezya'da 3 çocuk gizemli hepatitten hayatını kaybetti
Endonezya'da 3 çocuk gizemli hepatitten hayatını kaybetti
DSÖ: “Gizemli hepatit vakalarının Kovid-19 aşılamasıyla bağlantısı yok”
DSÖ: “Gizemli hepatit vakalarının Kovid-19 aşılamasıyla bağlantısı yok”
Brent petrolün varil fiyatı 108,10 dolardan işlem görüyor
Brent petrolün varil fiyatı 108,10 dolardan işlem görüyor
Brent petrolün varil fiyatı 102,75 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 102,75 dolar
Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,12 düşüşle 107,12 dolar oldu
Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,12 düşüşle 107,12 dolar oldu
Brent petrolün varil fiyatı 111,93 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 111,93 dolar

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim