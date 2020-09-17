banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
sisli
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1107
ALTIN
469.308
DOLAR
7.4917
STERLİN
9.7168
EURO
8.8108
Tatar heyecanı, UBP’ye yansırsa...
Tatar heyecanı, UBP’ye yansırsa...
Plastik sandalyede kortizon tedavisi !
Plastik sandalyede kortizon tedavisi !
Bu sektörün torpili kimden!
Bu sektörün torpili kimden!
Otelciler Birliği neyin kafasını yaşıyor
Otelciler Birliği neyin kafasını yaşıyor
banner364

ABD'de Ötücü Kuşların Kitlesel Ölümleri Yetkilileri Harekete Geçirdi

ABD'nin New Mexico eyaletinde son günlerce binlerce ötücü kuşun ölmesi üzerine teyakkuza geçildi. 

17 Eylül 2020 Perşembe 09:34
ABD'de Ötücü Kuşların Kitlesel Ölümleri Yetkilileri Harekete Geçirdi
banner337
banner351

 ABD'nin New Mexico eyaletinde son günlerce binlerce ötücü kuşun ölmesi üzerine teyakkuza geçildi. 
BBC'nin haberine göre, New Mexico Eyalet Üniversitesinden Kuş Bilimci Profesör Martha Desmond, yerel basına yaptığı açıklamada, eyalette son dönemde milyonlarca ötücü kuşun ölmüş olabileceğini söyledi. 
Desmond, kuşların kitlesel ölümünün ardında yatan sebebin gizemini koruduğunu, orman yangınlarından yükselen duman ya da Colorado'daki kar yağışının buna yol açmış olabileceğini ancak gerçek nedenin, hayvanların leşleri üzerinde inceleme yapıldıktan sonra anlaşılacağını kaydetti. 
Üniversitenin Balık, Vahşi Yaşam ve Doğal Çevre Koruma Ekolojisi Bölümünde görevli Desmond, "Bu kahredici. Hayatımda bu kadar korkunç bir şey gördüğümü sanmıyorum." ifadesini kullandı. 
HALKTAN ÖLÜMLERİ HABER VERMELERİ İSTENDİ

banner341
Eyalette biyologlar ve Santa Fe Ulusal Ormanından sorumlu ABD Orman Hizmeti, vatandaşlardan kuş ölüleriyle karşılaştıklarında yetkililere haber vermelerini istedi.  
Görgü tanıkları, bülbül, kırlangıç ve mavi kuş dahil bazılarının, ölmeden önce tuhaf hareket ettiklerini belirtti. 
New Mexico'ya komşu Colorado, Arizona ve Texas eyaletlerinde de ölü kuşların sayısında artış gözlendiği bildirildi. 
Avrupa Birliğinin Kopernik Atmosfer Gözlem Servisi (CAMS), ABD'nin California, Washington, Colorado ve Oregon eyaletlerini etkileyen yangın nedeniyle oluşan dumanın Amerika kıtasının kuzeyi ve Pasifik üzerinde hareket ettiği ve bu hafta sonuna doğru Avrupa'nın kuzeyine ulaşacağı tahmininde bulunmuştu.
 

banner360
Son Güncelleme: 17.09.2020 09:46
Anahtar Kelimeler:
Kuş Bilimci Profesör Martha DesmondNew Mexic
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD Donanma Gücünü 355 Geminin Üzerine Çıkaracak
ABD Donanma Gücünü 355 Geminin Üzerine Çıkaracak
Libya Başbakanı Serrac, Ekim Sonunda Görevini Devredeceğini Açıkladı
Libya Başbakanı Serrac, Ekim Sonunda Görevini Devredeceğini Açıkladı
Kovid-19 Salgınıyla İlgili Dünyada Son 24 Saatte Yaşanan Gelişmeler
Kovid-19 Salgınıyla İlgili Dünyada Son 24 Saatte Yaşanan Gelişmeler
İsrail'in Bae Ve Bahreyn'le Yaptığı Anlaşmalarda “iki Devletli Çözüm“ Yok, “yüzyılın Anlaşması“ Var
İsrail'in Bae Ve Bahreyn'le Yaptığı Anlaşmalarda “iki Devletli Çözüm“ Yok, “yüzyılın Anlaşması“ Var
İran'dan ABD Başkanı Trump'a “Saddamlı“ Yanıt
İran'dan ABD Başkanı Trump'a “Saddamlı“ Yanıt
İngiltere Başbakanı Johnson Ab'yi
İngiltere Başbakanı Johnson Ab'yi "iyi Niyetli Olmamakla" Suçladı
Beyaz Saray: “Sürü Bağışıklığı Hiçbir Zaman Kovid-19 Stratejimiz Olmadı“
Beyaz Saray: “Sürü Bağışıklığı Hiçbir Zaman Kovid-19 Stratejimiz Olmadı“
Arap Halklarından İsrail'le Normalleşme Karşıtı İmza Kampanyasına 1 Milyon Destek
Arap Halklarından İsrail'le Normalleşme Karşıtı İmza Kampanyasına 1 Milyon Destek
ABD Hastalık Kontrol Ve Önleme Merkezi: Maske, Kovid-19'a Karşı Aşıdan Daha Garantili
ABD Hastalık Kontrol Ve Önleme Merkezi: Maske, Kovid-19'a Karşı Aşıdan Daha Garantili
Uganda'da 219 Mahkum Firar Etti
Uganda'da 219 Mahkum Firar Etti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim