banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1101
ALTIN
463.264
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.7932
EURO
8.6893
Tüp bebek savaşları ve bir doktorun krallığı!
Tüp bebek savaşları ve bir...
Sudan meseleler
Sudan meseleler
Tatar, Eroğlu ailesiyle yemekte barıştı...
Tatar, Eroğlu ailesiyle yemekte barıştı...
Bana partimi sorma
Bana partimi sorma
banner355

ABD'de on binler ırkçılığa karşı yürüdü

ABD'nin önde gelen insan hakları savunucuları ve on binlerce Amerikalı, Martin Luther King Jr.'ın "Bir hayalim var" konuşmasının yıl dönümünde Washington'da ırkçılık karşıtı yürüyüş düzenledi.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 08:00
ABD'de on binler ırkçılığa karşı yürüdü
banner337
banner351

Çevre eyaletlerden binlerce kişinin katılımıyla Washington'da gerçekleşen yürüyüşte Martin Luther King Jr.'ın anıtına çelenkler bırakılırken, ülke genelindeki ırkçılık ve polis şiddetine yoğun tepki gösterildi.

Anıt çevresinde toplanan kalabalığa konuşma yapan insan hakları aktivistleri, ülke genelindeki emniyet birimlerinin siyahi topluma ve azınlık gruplara yönelik önyargılı tutumlarını eleştirirken, katılımcılar ise King'in görüşlerini yansıtan pankartlar taşıdı, slogan attı.

ABD, mayısta da Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde yoğun ve şiddet içerikli protestolar gerçekleşirken, Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde pazar günü öğleden sonra siyahi Amerikalı Jacob Blake'in polisler tarafından sırtından 7 kurşunla vurulması ABD toplumu arasında yeniden infiale yol açtı.

banner341
Martin Luther King Jr. kimdir?

Martin Luther King Jr'ın, 1963'te başkent Washington'da düzenlenen ve 250 bin kişinin katıldığı "İş ve Özgürlük İçin Washington'a Yürüyüş" adlı insan hakları yürüyüşünde yaptığı "Bir Hayalim Var" adlı tarihi konuşma, siyahi vatandaşların hak arayışlarında dönüm noktası olmuştu.

Memphis'te 1968'de suikast sonucu hayatını kaybeden King, ölümünden 9 yıl sonra 1977'de eski ABD Başkanı Jimmy Carter tarafından "Devlet Başkanlık Özgürlük Madalyası"na layık görülmüş ve onuruna "Martin Luther King Günü" ilan edilmişti. Eski ABD Başkanı Ronald Reagan günün ulusal bayram olmasını öngören kanunu 1983'te Kongre'nin kabul etmesinin ardından onaylamıştı.

Doğum günü olan 15 Ocak'a yakın olması dolayısıyla ABD'de her yıl ocak ayının 3. pazartesi Martin Luther King Günü düzenleniyor.

banner360
Anahtar Kelimeler:
ABDırkçılık Karşıtı Yürüyüş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'yi vuran kasırgada can ve mal kaybı artıyor
ABD'yi vuran kasırgada can ve mal kaybı artıyor
Yunan uçakları Türk pilotlarının kilidinden kaçamadı
Yunan uçakları Türk pilotlarının kilidinden kaçamadı
Kırgızıstan Ile Özbekıstan Arasındakı Tartışmalı Sınır Konusunda Anlaşma
Kırgızıstan Ile Özbekıstan Arasındakı Tartışmalı Sınır Konusunda Anlaşma
İstıkrarlı Japon Sıyasetçı Abe Uzun Dönemıyle Hatırlanacak
İstıkrarlı Japon Sıyasetçı Abe Uzun Dönemıyle Hatırlanacak
Almanya Dışişleri Bakanı Maas:
Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "(doğu Akdeniz'de) Diplomatik Çözüm Acil Hedefimiz"
Japonya'da
Japonya'da "uçan Araba” Projesinde Yolculu Deneme Uçuşu
Malezya, Yabancı Turıst Yasağını Yıl Sonuna Kadar Uzattı
Malezya, Yabancı Turıst Yasağını Yıl Sonuna Kadar Uzattı
Mısır'dakı İhvan Lıderı Mahmud İzzet Gözaltına Alındı
Mısır'dakı İhvan Lıderı Mahmud İzzet Gözaltına Alındı
İran Sağlık Bakanı'ndan Seyahat Uyarılarına Ve Sağlık Kurallarına Uyulmamasına Tepkı
İran Sağlık Bakanı'ndan Seyahat Uyarılarına Ve Sağlık Kurallarına Uyulmamasına Tepkı
Hafter'in Petrol Blokajının Libya Ekonomisine Zararı 9 Milyar Doları Aştı
Hafter'in Petrol Blokajının Libya Ekonomisine Zararı 9 Milyar Doları Aştı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim