banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1103
ALTIN
473.331
DOLAR
7.3589
STERLİN
9.8269
EURO
8.7856
Pandemi hastanesini Türkiye yapmamalı!
Pandemi hastanesini Türkiye yapmamalı!
Sarayın derin sessizliği
Sarayın derin sessizliği
Ekonomi ve salgında dibe vurduk
Ekonomi ve salgında dibe vurduk
Pilli: Ben de utandım!
Pilli: Ben de utandım!
banner355

ABD'de Demokratlar Başkan adaylığına Joe Biden'ı gösterdi

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sanal olarak gerçekleştirilen Demokrat Parti Kurultayında parti delegeleri Joe Biden'ı resmen partinin başkan adayı olarak gösterdi.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 09:53
ABD'de Demokratlar Başkan adaylığına Joe Biden'ı gösterdi
banner337
banner351

3 Kasım'da yapılacak 59. başkanlık seçimleri öncesinde 4 günlük Demokrat Parti Kurultayının ikinci gününde, ülke genelindeki delegeler online olarak oy kullandı.

Söz konusu oylamayla birlikte Demokrat Partinin başkan adaylığı resmi olarak Biden'a sunulmuş oldu. Biden'ın perşembe günü memleketi Delaware'deki evinden yapacağı konuşmayla başkan adaylığını kabul etmesi bekleniyor.

Öte yandan kurultayın ikinci gününe yine videokonferans yoluyla katılan Demokratlar, Donald Trump'a karşı Biden'a tam destek verdi.

banner341
Eski Demokrat ABD Başkanı Bill Clinton, konuşmasında Trump'a yüklenirken, "Böyle kriz zamanlarında Oval Ofis bir kumanda merkezi olmalıdır. Şu anda ise bir fırtına merkezi. Sadece kaos var." ifadelerini kullandı.

Eski Cumhuriyetçi Dışişleri Bakanı ve Biden'ı destekleyen Colin Powell da "Bizim bugün askerlerimizi kendi ailesi gibi koruyup kollayan bir komutana ihtiyacımız var." sözleriyle Trump'ı eleştirdi.

Cumhuriyetçi Partinin de yine Kovid-19 salgınından dolayı sanal ortamda gerçekleştireceği kongre sonrasında Trump'ın başkan adaylığının 27 Ağustos'ta resmen ilan edilmesi bekleniyor.

ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020 Salı günü gerçekleştirilecek.


 

banner360
Son Güncelleme: 19.08.2020 10:12
Anahtar Kelimeler:
Demokratlar Başkan AdaylığıABDJoe Biden
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin'de karaya ulaşan Higos tayfunu, tropikal fırtınaya dönüştü
Çin'de karaya ulaşan Higos tayfunu, tropikal fırtınaya dönüştü
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle depresyona girenlerin sayısı ikiye katlandı
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle depresyona girenlerin sayısı ikiye katlandı
Atlas Okyanusu'nda '21 Milyon Ton' mikroplastik atık bulunuyor
Atlas Okyanusu'nda '21 Milyon Ton' mikroplastik atık bulunuyor
Hariri suikastı davasında karar
Hariri suikastı davasında karar
Siyahi bebek ölümleri ile ilgili yeni iddia
Siyahi bebek ölümleri ile ilgili yeni iddia
Mali'ye yaptırım
Mali'ye yaptırım
Trump, Susan Anthony için özel af çıkardı
Trump, Susan Anthony için özel af çıkardı
Tokyo'da yüksek sıcaklıklardan 79 kişi hayatını kaybetti
Tokyo'da yüksek sıcaklıklardan 79 kişi hayatını kaybetti
Endonezya art arda iki depremle sarsıldı
Endonezya art arda iki depremle sarsıldı
Nijerya'da kolera salgını: 11 ölü
Nijerya'da kolera salgını: 11 ölü

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim