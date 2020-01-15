ABD'de alkol tüketimi 100 yıl öncekinden fazla

Boston Üniversitesinden uzmanlar tarafından yapılan araştırmada, ülkede alkollü içeceklerle ilgili düzenlemelerin yürürlüğe girdiği 17 Ocak 1920'de ortalama kişi başı tüketimin yaklaşık 7,5 litrenin altında olduğu ve bunun güncel verilere göre 8,6 litreye yükseldiği tespit edildi.

Alkol tüketimi kaynaklı ölüm ve hastalıklarda da artış gözlenirken, 18 yaş altındakilerde ise tüketimin düştüğü vurgulandı.

Boston Üniversitesinden Doktor Tim Naimi, ülkede tüketimin arttığı ancak buna uygun bir politika geliştirilmediğini belirtti.

Aşırı miktarda alkol tüketiminin, karaciğer kanseri, yüksek tansiyon, inme ve kalp hastalığı gibi kronik hastalıklarla ilişkili olduğu biliniyor.

Hamile kadınlarda alkol tüketiminin ise düşük riski, ölü doğum veya doğum kusurlarına yol açabildiğine dikkat çekildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, her yıl 88 binden fazla Amerikalı aşırı alkol tüketiminden hayatını kaybediyor.



