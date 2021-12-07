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ABD'de 3D baskılı aşı yaması geliştirildi

ABD'de, Stanford ve Kuzey Carolina Üniversitesi (UNC) bilim adamları ortak çalışma sonucu iğne gereksinimini ortadan kaldıran 3D baskılı aşı yaması geliştirdiklerini açıkladı.

07 Aralık 2021 Salı 10:45
ABD'de 3D baskılı aşı yaması geliştirildi

Kuzey Carolina Üniversitesinin yazılı basın açıklamasında, iki üniversite bilim adamlarının ortak çalışmasıyla elde edilen 3D baskılı aşı yamasının insanların kendi başına uygulayabileceği kolaylıkta olduğu ve özel depolama gereksinimini ortadan kaldıracağı belirtildi.
Stanford Üniversitesi profesörü Joseph M. DeSimone, "Bu teknolojiyi geliştirirken, daha düşük dozlarda, acısız ve kaygısız bir şekilde aşıların daha hızlı küresel gelişimi için temel oluşturmayı amaçlıyoruz." ifadesine yer verildi.
UNC'de mikrobiyoloji ve immünoloji bölümünde araştırmacı olan Shaomin Tian ise, "Yaklaşımımız, performans ve maliyet açısından en iyi mikro iğneleri yapmak için bize çok sayıda tasarım serbestliği sağlıyor ve mikro iğneleri doğrudan 3D yazdırmamıza izin veriyor." dedi.

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3D tekniğiyle yara bandına benzeyen ince bir yamanın üzerine yazdırılabilen aşının, yama üzerindeki mikro iğneler sayesinde derinin altına iletilebildiği, ayrıca bir şırınga ve iğneye ihtiyaç duyulmadığı bilgisi paylaşıldı.
Ayrıca, 3D tekniğiyle uygulanan aşının geleneksel iğneyle enjekte edilen aşıya göre daha fazla koruma sağlayabildiğini belirten bilim adamları, grip, kızamık, hepatit ve hatta Kovid-19 için mikro iğneli aşı yamaları oluşturulabileceğini kaydetti.

 

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Son Güncelleme: 07.12.2021 11:52
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