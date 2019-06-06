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ABD Başkanı Trump, İrlanda'da

ABD Başkanı Trump, İrlanda'da

06 Haziran 2019 Perşembe 07:00
ABD Başkanı Trump, İrlanda'da

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının (Brexit) ardından İrlanda'nın sınır durumunun "iyi olacağını" bildirdi.

Trump, Kraliçe 2. Elizabeth'in davetlisi olarak İngiltere'ye yaptığı devlet ziyaretinin ardından, İrlanda'ya geçti. Shannon Havaalanı'nda İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ile bir araya gelen Trump, burada gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. 

Meksika sınırına duvar inşa etme girişimine atıfta bulunan Trump, ABD'deki gibi İrlanda'da da "sınır durumu" meselesi olduğunu söyledi. Bu durumun Brexit sonrası "iyi olacağını" kaydeden Trump, "Sınırın bir sorun olacağını sanmıyorum." dedi. 

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Varadkar'ın Brexit sonrası İrlanda ile Birleşik Krallığın parçası olan Kuzey İrlanda arasında yeniden sınır oluşturulmasını istemediklerini söylemesi üzerine Trump, "Biz de." ifadesini kullandı. 

İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins’in ABD’nin iklim değişikliği konusundaki tutumunun "tehlikeli ve pervasız" olduğu yönündeki eleştirisine de yanıt veren Trump, ülkesinin çevre açısından "bozulmamış" olduğunu söyledi.

Görüşme sonrası ABD Başkanı Trump, 2014 yılında aldığı ve golf sahası da olan oteline geçti. 

Trump, başkan olarak ilk kez ziyaret ettiği İrlanda'da, İngiltere'de olduğu gibi protesto edilecek. Protestocular, ABD Başkanı'nın ülkede kalacağı 2 gün boyunca Shannon Havaalanı dışında "barış kampı" kuracak ve yarın da başkent Dublin'de büyük bir gösteri düzenleyecek. 

Son Güncelleme: 06.06.2019 10:31
Anahtar Kelimeler:
Trump
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