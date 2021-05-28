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AB seyahat vizelerinde güvenlik ve kontrolleri artıracak

AB, Vize Bilgi Sistemi'nde güvenliği ve kontrolü artırıcı ek önlemleri öngören değişikliklere onay verdi. Avrupa Parlamentosu'nun kabul etmesinin ve Resmi Gazete'de duyurulmasının ardından söz konusu değişiklikler yürürlüğe girecek.

28 Mayıs 2021 Cuma 09:20
AB seyahat vizelerinde güvenlik ve kontrolleri artıracak
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Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığını yürüten Portekiz'in yaptığı açıklamaya göre, Vize Bilgi Sistemi'nde (VIS) öngörülen düzenlemeye AB Konseyi onay verdi.

Portekiz İçişleri Bakanı Eduardo Cabrita, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, AB'nin Schengen ülkelerine giriş yapan kişilerin kontrolünü daha da sıkılaştırmak için uzun zamandır bir çalışma yürüttüğünü vurgulayarak "Yeni kurallar, güvenlik tehdidi oluşturabilecek veya göçmenlerle ilgili kuralları ihlal edebilecek kişileri belirlemek için vize talepleri üzerinden kontrollerin daha iyi yapılmasına olanak sağlayacak." ifadelerini kullandı.

AB ülkelerinde oturum izni olanların kontrolleri artırılacak

AB, değişen göç ve güvenlik sorunlarına bir karşılık olarak VIS'te reform yapmayı uygun gördü. Buna göre, özellikle kısa süreli seyahat vizelerinde güvenlik ve kontroller sıkılaştırılacak.

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VIS'te yapılacak reformla kısa ve uzun süreli vizeler ile AB ülkelerinde oturum izni olanların kontrolleri artırılacak. Bu zamana kadar kısa süreli vize talepleri için bilgi toplayan VIS, bunu serbest dolaşımda kullanılan tüm seyahat belgeleri için yapacak.

VIS diğer AB sistemleri ile bağlantılı olacak

VIS'in bundan böyle Schengen Bilgi Sistemi (SIS), Giriş ve Çıkış Sistemi (EES), Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) gibi diğer AB sistemleri ve veri tabanlarıyla bağlantılı hale getirilecek.

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) ve sığınmacılar ile göçmenlerin parmak izlerini saklayan Eurodac ile de bağlantılı olacak.

Yapılacak diğer değişiklikler kapsamında, mevcut durumda dijital formatta olan seyahat belgelerinde, biyografik veri sayfaları dijitalleştirilecek, parmak izi alma yaşı 12'den 6'ya indirilecek, fotoğrafların çözünürlük ve imaj kalitesi yükseltilecek.

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) kabul etmesinin ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından söz konusu değişiklikler yürürlüğe girecek.

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Anahtar Kelimeler:
ABSeyahat Vizesi
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