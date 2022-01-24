banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yeşilçam'dan bir yıldız kaydı
Yeşilçam'dan bir yıldız kaydı
Ülke genelinde oy sayımı tamamlandı
Ülke genelinde oy sayımı tamamlandı
Üst Kurul'dan yeni kararlar
Son Dakika
Üst Kurul'dan yeni kararlar
Gazete manşetleri 24 Ocak 2022 Pazartesi
Gazete manşetleri
UBP-CTP ve diğerleri...
UBP-CTP ve diğerleri...
banner404
Flaş Haber
Üst Kurul'dan yeni kararlar
Kapat

AB, Rus doğalgazına alternatif arıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson, ortak ülkelerle Avrupa'ya gaz arzını artırma ihtimalini görüştüklerini söyledi.

24 Ocak 2022 Pazartesi 10:17
AB, Rus doğalgazına alternatif arıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson, ortak ülkelerle Avrupa'ya gaz arzını artırma ihtimalini görüştüklerini söyledi.

Simson, üye 27 ülkenin çevre ve enerji bakanlarının AB dönem başkanı Fransa'nın Amiens şehrinde gerçekleştirdiği toplantı bitiminde basına açıklamalarda bulundu.

banner341

Son aylarda küresel doğalgaz fiyatlarının tarihi zirvelere ulaştığını ve bunun Avrupa'daki enerji fiyatları üzerinde zincirleme etkisi olduğunu anlatan Simson, "AB genelinde tüketiciler ve işletmeler bu faturaları ödemekte zorlanıyor" diye konuştu.

Simson, "Kısa vadede, jeopolitik gerilimlerin şiddetlendirdiği alışılmadık derecede yüksek enerji fiyatlarıyla karşı karşıyayız" ifadesini kullandı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belçika'da olaylı gösteri: 15 yaralı, 70 gözaltı
Belçika'da olaylı gösteri: 15 yaralı, 70 gözaltı
Omicron'un daha hızlı yayılan alt varyantı ortaya çıktı
Omicron'un daha hızlı yayılan alt varyantı ortaya çıktı
Meksika'da bir hafta içinde ikinci gazeteci cinayeti
Meksika'da bir hafta içinde ikinci gazeteci cinayeti
Pekin'de hava kirliliği uyarısı
Pekin'de hava kirliliği uyarısı
Brent petrolün varil fiyatı 87,65 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 87,65 dolar
Spam klasöründe 3 milyon dolarlık piyango ödülü buldu
Spam klasöründe 3 milyon dolarlık piyango ödülü buldu
FBI COVID-19 test şirketine baskın düzenledi
FBI COVID-19 test şirketine baskın düzenledi
Pekin'de düzenlenecek Kış Olimpiyatları öncesinde toplu koronavirüs testi
Pekin'de düzenlenecek Kış Olimpiyatları öncesinde toplu koronavirüs testi
Bitcoin hafta sonu değerinin yüzde 50'sini kaybetti
Bitcoin hafta sonu değerinin yüzde 50'sini kaybetti
DSÖ'den umut veren açıklama
DSÖ'den umut veren açıklama

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim