AB'den Türkiye'ye 3 milyar euro için onay

Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları Brüksel'de buluştu.

Liderler, zirvenin Türkiye oturumunda, Türkiye ile göç, sağlık, iklim, terörle mücadele ve bölgesel meselelerde yüksek düzeyli siyasi diyaloğu başlatma kararı aldı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB Liderler Zirvesi’nin ilk gün görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, zirvede Türkiye ile ilişkiler konusunda detaylı görüşme yapıldığını aktardı.

Merkel, AB'nin Türkiye ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin çalışmalara devam edeceğini söyledi.

AB'den Türkiye'ye 3 milyar euro ek fon

Burada AB Komisyonu'nun Türkiye ile göç mutabakatının ne şekilde uzatılabileceğine ilişkin bir rapor verdiğini ve kabul edildiğini anlatan Merkel, bunun 3 milyar euro ek fon ile ilgili olduğunu duyurdu.