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25 Haziran 2021 Cuma gündemi
25 Haziran 2021 Cuma gündemi
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AB'den Türkiye'ye 3 milyar euro için onay

Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB Komisyonu'nun, Türkiye ile göç mutabakatının uzatılmasına ilişkin 3 milyar euro ek fonu içeren raporunun kabul edildiğini açıkladı.

25 Haziran 2021 Cuma 09:20
AB'den Türkiye'ye 3 milyar euro için onay
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Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları Brüksel'de buluştu.

Liderler, zirvenin Türkiye oturumunda, Türkiye ile göç, sağlık, iklim, terörle mücadele ve bölgesel meselelerde yüksek düzeyli siyasi diyaloğu başlatma kararı aldı.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB Liderler Zirvesi’nin ilk gün görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, zirvede Türkiye ile ilişkiler konusunda detaylı görüşme yapıldığını aktardı.

Merkel, AB'nin Türkiye ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin çalışmalara devam edeceğini söyledi.

AB'den Türkiye'ye 3 milyar euro ek fon

Burada AB Komisyonu'nun Türkiye ile göç mutabakatının ne şekilde uzatılabileceğine ilişkin bir rapor verdiğini ve kabul edildiğini anlatan Merkel, bunun 3 milyar euro ek fon ile ilgili olduğunu duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
ABTürkiye
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