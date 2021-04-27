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AB'den İngiltere'ye “ticaret anlaşması“ uyarısı

Von der Leyen, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda, AB-İngiltere arasındaki ticaret ve iş birliği anlaşması konusunda değerlendirmelerde bulundu.

27 Nisan 2021 Salı 13:00
AB'den İngiltere'ye “ticaret anlaşması“ uyarısı
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere ile Brexit sonrası dönemde ticari ilişkileri belirleyecek anlaşmanın bağlayıcı bir uzlaşmazlık çözüm mekanizması ve tek taraflı tedbirler alınmasını sağlayan maddeler içerdiğini belirtti.

İngiltere'nin yaklaşık 4 yıl önce AB'den ayrılma sürecini başlatan resmi bildirimde bulunduğunu anımsatan Von der Leyen, söz konusu dönemde AB ile İngiltere arasında çok şey yaşandığını başkanların, başbakanların, son mühletlerin ve kırmızı çizgilerin sıklıkla değiştiğini söyledi.

Von der Leyen, parlamentoda oylanacak ticaret ve iş birliği anlaşmasının AB çıkarlarını güvence altına alacağını belirterek, "Bu anlaşma, Avrupa vatandaşlarını ve haklarını korumaktadır. Çalışanlar, seyahat edenler ve balıkçılıkla uğraşanlar açısından önemli aksamaları önlememeye yardımcı olacaktır." ifadesini kullandı.

Anlaşmanın Tek Pazar'ı koruduğunu, eşit şartlar altında rekabeti güvence altına aldığını hatırlatan Von der Leyen, sosyal haklar, işçi hakları, çevre, vergi şeffaflığı, kamu destekleri gibi konularda yüksek düzeyde koruma sağladığını anlattı.

Von der Leyen, "Bu anlaşma, bağlayıcı bir uzlaşmazlık çözüm mekanizması ve gerektiğinde durumu düzeltmeye yönelik tek taraflı tedbirler alınmasını sağlayan maddeler içeriyor. Açık biçimde söyleyeyim, bu araçları kullanmak zorunda kalmak istemiyoruz ancak gerekirse kullanmaktan çekinmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere tarafının tek taraflı eylemleri konusundaki endişeleri paylaştığını dile getiren Von der Leyen, bu aşamada ortak çözümlere odaklanılması gerektiğini söyledi. Von der Leyen, İngiltere ile AB arasındaki sorunlara yapıcı çözümler üretmek için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

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BREXIT HAKKINDA

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürüttü.

Taraflar, aralık ayında 1 Ocak'tan itibaren gümrük vergisi ve kota olmadan ticareti sürdürecek anlaşma konusunda uzlaşı sağlamıştı.

Henüz AP onayı alınmayan anlaşma 1 Ocak'ta geçici olarak yürürlüğe girmişti.

Bu aşamadan sonra anlaşmanın tam olarak yürürlüğe girmesi için AP Genel Kurul oturumunda onaylanması bekleniyor.

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Son Güncelleme: 27.04.2021 16:56
Anahtar Kelimeler:
Ticaret AnlaşmasıİngiltereAB
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