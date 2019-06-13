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AB'dan Umman Körfezi'nde itidal çağrısı

AB'dan Umman Körfezi'nde itidal çağrısı

13 Haziran 2019 Perşembe 14:31
AB'dan Umman Körfezi'nde itidal çağrısı

Avrupa Birliği (AB), Umman Körfezi'nde seyir halindeki ham petrol yüklü iki büyük tankere saldırı gerçekleştirildiği iddiasına ilişkin "azami itidal" çağrısında bulundu.
AB Komisyon Sözcüsü Maja Kocijancic, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, "Bölgenin daha fazla istikrarsızlık doğurucu adıma ve tansiyona ihtiyacı yok. Bölgede provokasyonlardan kaçınılmalı. Bu nedenle, azami itidal çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

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Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroşige Seko, Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya uğradığını duyurmuştu.

 

Son Güncelleme: 13.06.2019 18:04
Anahtar Kelimeler:
Ab Umman Körfezi
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