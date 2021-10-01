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AB-Avustralya Ticaret Anlaşması müzakereleri ertelendi

Avrupa Birliği (AB) ve Avustralya arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakereleri, ABD, İngiltere ve Avustralya arasında AUKUS özel güvenlik anlaşmasının imzalanmasının ardından ertelendi.

01 Ekim 2021 Cuma 12:00
AB-Avustralya Ticaret Anlaşması müzakereleri ertelendi

Avustralya Ticaret Bakanı Dan Tehan, konuyla ilgili yatığı açıklamada, AB ve Avustralya arasında devam eden serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin 12. turunun ekim yerine kasımda gerçekleştirileceğini bildirdi.
Tehan, AB Komisyonunun ticaretten sorumlu başkan yardımcısı Valdis Dombrovskis ile gelecek hafta bir araya geleceğini belirterek, durumu karşılıklı olarak değerlendireceklerini ifade etti.
AB ve Avustralya, ticaret anlaşması müzakerelerine 2018 yılında başlamıştı.

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Müzakerelerin bu aşamasında tarafların ticaret, yatırımlar ve fikri mülkiyet hakları gibi bir çeşitli konuları görüşmeleri bekleniyordu.

 

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Son Güncelleme: 01.10.2021 14:32
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