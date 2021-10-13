Bölge basınında çıkan habere göre, Pasifik Okyanusu'nun güneyinde şüphe üzerine durdurulan 3 teknede gizlenmiş yüklü miktarda kokain tespit edildi.

Guatemala Pasifik Deniz Komutanlığına bağlı ekiplerin teknelerde yaptığı aramada, 650 kilogram kokain ele geçirildi.

Ekipler, 3'ü Ekvador uyruklu, 2'si Guatemalalı olmak üzere 5 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

ABD makamlarına göre, Güney Amerika ülkelerinden gönderilen uyuşturucu, uçak, tekne ve denizaltılarla uluslararası kartellerin de aracılığıyla Orta Amerika ve Meksika üzerinden geçiyor.

Guatemala, coğrafi konumunun avantajı nedeniyle Güney Amerika'dan ABD'ye gönderilmek istenen uyuşturucu için köprü vazifesi görüyor.

Guatemalalı yetkililere göre, ülkede her yıl uyuşturucu kaçakçılığı ve çete operasyonlarında 3 bin 500 kişi hayatını kaybederken, ABD'ye ulaşan uyuşturucunun yüzde 90'ı Orta Amerika ülkelerinden geçiyor.

Guatemala resmi kayıtlarına göre, geçtiğimiz yıl operasyonlarda 13,6 tondan fazla kokain ele geçirilirken, bu yılki rakamlar 7 tonu aştı.



