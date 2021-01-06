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63. Grammy Ödülleri programı COVID-19 nedeniyle ertelendi

ABD'de, müzik dünyasının "Oscar"ı olarak bilinen 63. Grammy Ödülleri'nin açıklanacağı program yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

06 Ocak 2021 Çarşamba 09:10
63. Grammy Ödülleri programı COVID-19 nedeniyle ertelendi
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Rolling Stone isimli müzik sitesi tarafından duyurulan haberde, California eyaletinin Los Angeles kentinde 31 Ocak'ta yapılması beklenen ödül töreninin, COVID-19 salgınındaki vaka artışları nedeniyle ertelendiği, konuyla ilgili resmi açıklamanın yakın zamanda yapılacağı aktarıldı.

Kasım ayında adayların açıklandığı bir röportajda, ödül törenini düzenleyen Recording Academy isimli kuruluşun başkanı Harvey Mason, küçük bir izleyici kitlesi için bir etkinlik planlandığını ancak diğer birçok detayın hala üzerinde çalışıldığını söylemişti.

Amerikan medyasındaki çeşitli haberlerde, ödül gecesinin mart ayı içinde yapılması beklenildiği bilgisi yer aldı.

En çok aday gösterilen kadın sanatçı Beyonce

63. Grammy Ödülleri'ne 9 kategoride aday gösterilen ABD'li pop yıldızı Beyonce, Grammy tarihinde en çok aday gösterilen kadın sanatçı oldu.

Beyonce'u, 6 dalda adaylıkla Taylor Swift, Roddy Ricch ve Dua Lipa izledi.

2020 yılında COVID-19 salgını nedeniyle MTV Video Müzik Ödülleri, Latin Grammy'leri ve Emmy Ödülleri gibi bir çok ödül töreni çevrimiçi olarak veya çok kısıtlı katılımlarla gerçekleşmişti.

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Anahtar Kelimeler:
63. Grammy Ödülleri
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