Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Seçim olacaksa bu atamalar niye!
Seçim olacaksa bu atamalar niye!
Erken genel seçim neden olmamalı?
Erken genel seçim neden olmamalı?
Zenginlere özel aşı turizmi !
Zenginlere özel aşı turizmi !
Cumhurbaşkanı’na gençlik adına çağrı
Cumhurbaşkanı’na gençlik adına çağrı
banner376

3 haftada 92 bin Amerikalı ölebilir!

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, üç hafta içinde 90 binden fazla Amerikalının koronavirüsten ölebileceği tahmininde bulundu.

16 Ocak 2021 Cumartesi 09:15
3 haftada 92 bin Amerikalı ölebilir!
banner337
banner351

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından açıklama yapıldı.

Çeşitli kaynaklardan elde edilen verilere göre, üç haftalık süreçte 92 bin Amerikalının daha COVID-19'dan hayatını kaybedebileceği belirtildi.

Covid Tracking Project isimli kuruluşun Twitter'dan yaptığı paylaşımda ise son bir haftada ABD'de hastaneye yatırılan COVID-19 hasta sayısının 130 binden fazla olduğu ifade edildi.

banner341
Ortalama yaşam beklentisi azaldı

COVID-19 kaynaklı ölümler nedeniyle 2020 yılında Amerikalıların yaşam süresinin 2003'ten bu yana ilk defa düşüşe geçtiği de belirtildi.

Güney Kaliforniya Üniversitesinden Theresa Andrasfay ve Princeton Üniversitesi Nüfus Dairesinden Noreen Goldman'ın Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri dergisinde yayımlanan araştırmasında, ABD'deki ortalama yaşam beklentisinin bir yıldan daha fazla azalarak 77,48'e indiği bilgisine yer verildi.

Araştırmada, "COVID-19 ölümlerinin devam etmesi ve salgının uzun vadeli sağlık, sosyal ve ekonomik etkileri nedeniyle yaşam beklentisindeki azalma 2020 sonrasında da devam edebilir" ifadeleri yer aldı.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Amerika Koronavirüs ölümler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Endonezya'da selden yaklaşık 22 bin kişi etkilendi, 2 kişi öldü
Endonezya'da selden yaklaşık 22 bin kişi etkilendi, 2 kişi öldü
İtalya'da OHAL 30 Nisan'a kadar uzatıldı
İtalya'da OHAL 30 Nisan'a kadar uzatıldı
İngiltere'ye gelecek yolculara 10 günlük karantina uygulanacak
İngiltere'ye gelecek yolculara 10 günlük karantina uygulanacak
WhatsApp geri adım attı!
WhatsApp geri adım attı!
ABD'den büyük itiraf!
ABD'den büyük itiraf!
Pfizer ve BioNTech'ten Avrupa'ya aşı tedarikini geçici azaltma kararı
Pfizer ve BioNTech'ten Avrupa'ya aşı tedarikini geçici azaltma kararı
BM'den 59 milyon dolarlık eğitim projesi
BM'den 59 milyon dolarlık eğitim projesi
DSÖ: Aşı pasaportunu tavsiye etmiyoruz
DSÖ: Aşı pasaportunu tavsiye etmiyoruz
Almanya'da mutasyon paniği: Yeni kısıtlamalar gelebilir
Almanya'da mutasyon paniği: Yeni kısıtlamalar gelebilir
Macaristan'da 100 binden fazla tavuk itlaf edildi
Macaristan'da 100 binden fazla tavuk itlaf edildi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim