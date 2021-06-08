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24 bin yıldır donmuş çok hücreli bir organizma yeniden hayata döndü

Yeni bir bilimsel araştırmaya göre, Sibirya'da 24 bin yıldır donmuş halde olan çok hücreli bir organizmanın hayatta kaldığı anlaşıldı.

08 Haziran 2021 Salı 09:30
24 bin yıldır donmuş çok hücreli bir organizma yeniden hayata döndü
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Bilim insanları "bdelloid rotifer" olarak bilinen suda yaşayan çok hücreli ufak organizmalardan olan canlıyı Rus Kuzey Kutbu'nda yer alan Alayeza Nehri'nden çıkardı.
Bdelloid rotifer, çözüldükten sonra, kriptobiyoz olarak bilinen canlanma ile binlerce yılın ardından sonra eşeysiz olarak çoğalabildi.
Önceki araştırmalar ise bu hayvanların donduktan sonra 10 yıla kadar hayatta kalabileceğini söylüyordu.

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Ancak Pazartesi günü Current Biology'de yayımlanan bu yeni çalışma bdelloid rotiferdeki kriptobiyozun, süresiz olmasa da binlerce yıl sonra da sürebileceğini ortaya çıkardı.

 

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Son Güncelleme: 08.06.2021 10:16
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