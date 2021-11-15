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2019'da diyabet nedeniyle 1,5 milyon kişi hayatını kaybetti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2000 ve 2016 yılları arasında diyabet kaynaklı erken ölümlerin yüzde 5 arttığını açıkladı.

15 Kasım 2021 Pazartesi 09:00
2019'da diyabet nedeniyle 1,5 milyon kişi hayatını kaybetti

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), 14 Kasım Diyabet Günü nedeniyle yaptığı açıklamaya göre 2000 ve 2016 yılları arasında diyabet kaynaklı erken ölümler yüzde 5 arttı.

2019'da diyabet nedeniyle 1,5 milyon kişi hayatını kaybetti.

1980'de 108 milyon diyabetli kişi sayısı 2014'te 422 milyona yükseldi.

Tedavi edilmezse körlük, böbrek yetmezliği, kalp krizi, felç ve alt vücut uzuvlarının kesilmesine varan sonuçları bulunan diyabet, düşük ve orta gelirli ülkelerde yüksek gelirli ülkelere göre daha hızlı artıyor.

Teşhis için kan tahlili yeterli

Diyabet, basit bir kan tahliliyle tespit edilebiliyor.

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Tip 2 diyabetin başlamasını önlemenin veya geciktirmenin başlıca yolları ise: sağlıklı bir diyet, düzenli fiziksel aktivite, normal vücut ağırlığını korumak ve tütün kullanımından kaçınmak.

Tip 2 diyabet nedir?

Tip 2 diyabet, vücudun insülini etkisiz kullanımından kaynaklanır.

Diyabetli kişilerin yüzde 95'inden fazlası Tip 2 diyabetlidir.

Bu tip diyabet, büyük ölçüde aşırı vücut ağırlığının ve fiziksel hareketsizliğin sonucudur.

Semptomlar, Tip 1 diyabetinkilere benzer olabilir ancak genellikle daha az belirgindir.

Yakın zamana kadar bu tip diyabet sadece yetişkinlerde görülüyordu, ancak şimdi çocuklarda da giderek daha sık görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Diyabet
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