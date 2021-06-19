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100 yıl yaşıyor, hamileliği 5 yıl

Fransa’da yapılan araştırmaya göre, yaklaşık 420 milyon yıldır var olan Coelacanth cinsi dev balığın 100 seneye kadar yaşayabileceği bildirildi. "Yaşayan fosil" lakaplı balığın boyu 1,8 metreye, kilosu 90’a kadar ulaşabiliyor.. Balığın erkekleri 40 ila 69 yaşları arasında, dişileri ise 50’li yaşların sonunda cinsel olarak olgunlaşıyor ve hamilelik süreleri 5 yıla kadar sürüyor.

19 Haziran 2021 Cumartesi 18:32
100 yıl yaşıyor, hamileliği 5 yıl
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Fransa’da yapılan yeni bir araştırmaya göre, soyu dinozor çağına kadar dayanan Coelacanth cinsi balığın 100 yıla kadar yaşayabildiği açıklandı.

ÜZERİNDEKİ ÇİZGİLER SAYILDI

Fransa, Montpellier Üniversitesi'nde yapılan çalışmada, “Yaşayan fosil” lakaplı balığın müzede bulunan vücut örneğini, ağaç halkalarından yaş algılaması yöntemine benzer bir şekilde, üzerindeki çizgileri sayma yöntemiyle incelendi.

YAVAŞ BÜYÜYOR

Çalışmanın bulguları Current Biology dergisinde yayınlanırken, balığın ekstra bir şekilde yavaş büyüdüğü ve yaklaşık 100 sene yaşayabileceği bildirildi.

DİŞİLERİN HAMİLELİKLERİ 5 YIL SÜRÜYOR

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Coelacanth cinsinin neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için cansız örnekleri incelenirken balıkların erkeklerinin 40 ila 69 yaşlarında cinsel olarak olgunlaştığı, dişilerinin 50'li yaşların sonlarına kadar cinsel olgunluğa ulaşmadığı ve hamilelik sürelerinin 5 yıla kadar sürdüğü bildirildi.

BOYU 1,8 METREYE KİLOSU 90 KİLOGRAMA ULAŞABİLİYOR

Hamilelik süresini, incelenen embriyoların yaşlarının hesaplanması yöntemiyle tespit eden bilim insanları, bu türün erkeklerinin, 1,8 metre uzunluğa ve 90 kiloya ağırlığa ulaşabildiğini aktardı.

Fransa, Montpellier Üniversitesi'nden Dr Bruno Ernande, “Coelacanth'ın yaşam tarihini bilmek, soylarının devamı için daha güçlü koruma sağlayabilir” dedi.

Araştırma ile ilgili açıklamada bulunan Scripps Oşinografi Enstitüsü'nden Harold Walker, bu beş yıllık gebeliğin balık veya herhangi bir hayvan için "çok garip" olduğunu söyledi.

SOYUNUN TÜKENDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYORDU

Yaklaşık 420 milyon yıldır var olan Coelacanth'ların 1938'de Güney Afrika açıklarında canlı olarak bulunana kadar soylarının tükendiği düşünülüyordu.

Bilim insanları ise uzun zamandır Coelacanth'ların yaklaşık 20 yıl yaşadığına inanıyorlardı.

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