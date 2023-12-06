Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), sadece kalıcı bir barışın, Gazze'de yaklaşan insani felaketi önleyebileceğini bildirdi.

Merkezi Roma'da bulunan WFP'den yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'de çatışmaların yeniden başlaması, halihazırda sivil halkı ezen felaket düzeyindeki açlık krizini daha da yoğunlaştıracak." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, WFP ve ortaklarına yardım operasyonlarını büyütme konusunda bir nebze güvenli ortam sağlayan 7 günlük insani aranın, barınak dışındaki dağıtım noktası sayısının iki katına çıkarılmasına ayrıca kuzeyde bazı ulaşılması imkansız yerlere yiyecek dağıtılabilmesine imkan verdiği belirtildi.

WFP'nin sadece bir haftada yaklaşık 250 bin kişiye ulaştığı kaydedildi.

Yeniden başlayan çatışma durumunun yardım dağıtımını büyük ölçüde imkansız hale getirdiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Her şeyden önce bu, tek yaşam kaynağı gıda yardımı olan Gazze'nin 2 milyondan fazla nüfusu için bir felakettir. İnsani yardım çalışanlarının, güvenli, engelsiz ve sürekli erişime sahip olması gerekir. Böylece hayat kurtaran yardımı bölge genelinde dağıtabiliriz. Tüm tarafların uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyor. Sadece kalıcı bir barış, acıları sona erdirebilir ve Gazze'de yaklaşan insani felaketi önleyebilir. WFP, insani ateşkes çağrısında bulunuyor ve tüm liderleri, bu üzücü çatışmanın her iki tarafındaki ailelerin acılarına son verebilecek siyasi çözümler bulmak için ivedilikle çalışmaya çağırıyor."

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 82, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112’si çocuk ve 4 bin 885’i kadın olmak üzere 16 bin 248’e yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 260 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı.

Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 89 Hizbullah mensubu öldü.

- Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.