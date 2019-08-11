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WhatsApp’ta güvenlik açığı

WhatsApp’ta güvenlik açığı

11 Ağustos 2019 Pazar 20:06
WhatsApp’ta güvenlik açığı

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta, hem genel hem de özel görüşmelerdeki mesajların değiştirilebilmesine izin veren güvenlik açığı tespit edildi.

Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinden bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp platformdaki güvenlik açığı ile gündemde.

1.5 milyar aktif kullanıcısı bulunan WhatsApp’ta WhatsApp’ta, hem genel hem de özel görüşmelerdeki mesajları değiştirilebilmesine ve manipüle edilmesine izin veren güvenlik açığı belirlendi.

“KULLANICILAR GRUP SOHBETLERİNDE ÇOK DİKKATLİ OLMALI”

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Kaspersky’den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Victor Chebyshev, WhatsApp’nin dünyanın en popüler anlık mesajlaşma programı olduğunu anımsatarak, uygulamada bulunan güvenlik açıklarının grup sohbeti katılımcılarının yanlış mesajlarla aşağılanmasına neden olabileceği için çok ciddi nitelikte olduğunu ifade etti.

WhatsApp’taki güvenlik açıklarının tehlike arz etse de programı kullanmayı bırakacak bir gelişme olmadığını, her yazılım türünde bu tarz açıkların görülebileceğini belirten Chebyshev, şunları kaydetti:

“Kullanıcılar grup sohbetlerinde kullanıcılar çok dikkatli olmalıdırlar. Özel bir sohbet sırasında herhangi bir şüphe oluşursa, yazarın kimliğini doğrulayın. WhatsApp güncellemelerinin ne zaman yayınlanacağına ve güvenli kalmak için hemen yeni sürümleri indirdiğine dikkat etmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz.”

KİMLİK BİLGİLERİ VE MESAJ İÇERİĞİ DEĞİŞTİRİLEBİLİYOR

Uzmanlar, WhatsApp’ta birden fazla güvenlik açığı tespit edildiğini ve bu açıkların sadece grup yazışmalarında kullanılan “alıntı” özelliğini etkilediğini savunuyor.

Tespit edilen güvenlik açıkları kullanarak, grup yazışmalarında “alıntı” özelliğini kullanan kullanıcıların, kimlik bilgileri ve mesaj içeriklerinin hacker’lar tarafından değiştirilebileceği ileri sürülüyor.

Son Güncelleme: 11.08.2019 20:09
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