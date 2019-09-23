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WhatsApp’ın yeni özelliği test edildi!

WhatsApp, resmi web sitesinde bir WhatsApp durumunu Facebook hikayesi veya diğer uygulamalarla paylaşma adımlarını ayrıntılandıran bir SSS sayfası oluşturdu.

WhatsApp’ın yeni özelliği test edildi!

WhatsApp, resmi web sitesinde bir WhatsApp durumunu Facebook hikayesi veya diğer uygulamalarla paylaşma adımlarını ayrıntılandıran bir SSS sayfası oluşturdu.

23 Eylül 2019 Pazartesi 14:06
WhatsApp’ın yeni özelliği test edildi!

Geçtiğimiz aylarda kullanıcıların WhatsApp durumlarını Facebook hikayelerinde paylaşmalarını sağlayacak yeni bir özelliğin test edilmeye başlandığı sızdırılmıştı. Ortaya çıkan yeni sızıntılar özelliğin testlerinin başarılı olduğunu ve yakın zamanda kullanıcılara sunulacağını gösteriyor.

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Shift Delete’in haberine göre; WhatsApp henüz özellik konusunda resmi bir açıklama yapmadı ama Hindistan'daki kullanıcılar özelliğin uygulamanın 2.19.258 sürümüne sahip Android akıllı telefonlar için geldiğini öne sürdü ve iOS tarafında bulunmadığını belirtti.

Durum sekmesinde “Durumum” seçeneğinin altında hemen yanında bir paylaşım butonu bulunan “Facebook Hikayesine Paylaş” seçeneğini göreceksiniz ve kolaylıkla paylaşım yapabileceksiniz.

Bu yeni özellik ile hem bütün durumlarınızı hem de belirlediğiniz bazı durumları Facebook hikayesinde kolaylıkla paylaşabileceksiniz. Fakat diğer platformlarla paylaştığınız WhatsApp durumunun uçtan uca şifrelemeyle korunmadığını da belirtmek gerekiyor. Ayrıca bu özellik için cihazınızda yüklü bir Facebook uygulaması olması da gerekiyor.

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