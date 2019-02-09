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Telefonunuzda yüklüyse dikkat! Hemen silin, her şeyinizi çalıyor...

Telefonunuzda yüklüyse dikkat! Hemen silin, her şeyinizi çalıyor...

09 Şubat 2019 Cumartesi 21:50
Telefonunuzda yüklüyse dikkat! Hemen silin, her şeyinizi çalıyor...

Güvenlik yazılımı Trend Micro tarafından hazırlanan son rapora göre Google uygulama mağazası üzerinden zararlı yazılım barındıran 29 adet uygulama tespit edildi. Bu uygulamalar çeşitli taktikler ile kullanıcıların bilgilerini çalıyor veya trojan indirmesini sağlıyor. İşin ilginç tarafı milyonlarca kez indirilen bu uygulamaların hemen hepsi kamera veya fotoğraf düzenleme odaklı.

Telefonunuzda bu uygulamalardan biri bile yüklüyse başınız dertte! Her şeyinizi çaldırabilirsiniz. İşte Google'ın uygulama mağazasından kaldırdığı ve milyonlarca insanın telefonuna yüklediği o uygulamalar...

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