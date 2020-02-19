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SpaceX ve Space Adventures, 4 turistin uzaya gidiş tarihini açıkladı

SpaceX ve uzay turizmi şirketi Space Adventures, ilk turistleri uzay yolculuğuna göndereceğini resmen açıkladı. Turistlerin yolculuğu gelecek yıl "Crew Dragon" isimli kapsül ile gerçekleşecek.

SpaceX ve Space Adventures, 4 turistin uzaya gidiş tarihini açıkladı

SpaceX ve uzay turizmi şirketi Space Adventures, ilk turistleri uzay yolculuğuna göndereceğini resmen açıkladı. Turistlerin yolculuğu gelecek yıl "Crew Dragon" isimli kapsül ile gerçekleşecek.

19 Şubat 2020 Çarşamba 09:21
SpaceX ve Space Adventures, 4 turistin uzaya gidiş tarihini açıkladı
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SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell yaptığı açıklamada, Space Adventures ile yürütecekleri proje konusunda, "Bu tarihi görev onu hayal eden tüm insanlar için uzay uçuşunu mümkün kılmak adına bir yol oluşturacak. Space Adventures ekibiyle bu görevlendirmede beraber çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadesine kullandı.

1998'de kurulan Space Adventures, SpaceX ile gerçekleştireceği bu projede, uzay yolculuğu yapmak isteyen sivillerin koordinasyonunu sağlamakla görevli olacak.

Şirket şimdiye kadar Rusya'nın Soyuz roketlerinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yedi turist gönderdi. Uzay yolculuğunun bir sonraki seferinde yolcular arasında Microsoft'un kurucu ortağı Charles Simonyi ve ilk kadın uzay turisti olan İran asıllı milyarder Anousheh Ansari de yer alacak.

Crew Dragon mürettabatının ISS ile kenetlenmek yerine dünyanın etrafında serbest uçuş gerçekleştirmesi beklenirken SpaceX planlanan uçuşta dünyanın yörüngesinde kalacak yolcu sayısı her zamankinden daha fazla olarak 4'e kadar çıkabilecek.

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Crew Dragon ISS’ten iki kat daha yükseğe çıkacak

Görev ortağı Space Advantures Başkanı Eric Anderson ise Florida’daki Cape Canaveral Space Force İstasyonu'ndan fırlatılacak Crew Dragon kapsülü ISS’in bulunduğu yüksekliğin iki ya da üç katına kadar çıkabileceğini vurguladı.

Anderson, "Ortak geçmişimizi onurlandıran bu Ejderha misyonu, daha önce herhangi bir sivil astronot misyonu veya uzay istasyonu ziyaretçisinin iki katı yüksekliğe ulaşabilen özel bir deneyim ve ömür boyu bir fırsat olacak." diye konuştu.

SpaceX şirketi, bu yılın başında, NASA astronotları Bob Behnken ve Doug Hurley'i mayıs ve haziran ayları arasında ISS’e göndererek Crew Dragon kapsülünün ilk mürettebat testini gerçekleştireceğini belirmişti.

Boeing'in, çeşitli yazılım hataları da dahil olmak üzere zorluklarla boğuşan Starliner uzay aracının ticari ekip sözleşmesi de mevcut.

Crew Dragon kapsülü ile uzay yolculuğu yapacak sivillerin bu turistik ziyaret için ne kadar ödeme yapacakları konusunda ise henüz bilgilendirme yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Uzay TurizmiSpaceXSpace Adventures
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