Şarj kablolarına dikkat… Hacklenebilirsiniz!

Günlük hayatta akıllı telefonlar her an yanımızda ve sürekli farklı yerlerde şarj ediliyor. Şarj noktasında birçok zaman farklı şarj kabloları kullanıldığı da bilinen bir gerçek fakat her kablo aynı değil. Bilgisayar hackleyen iPhone şarj kablosu ciddi şekilde tehlike saçıyor...