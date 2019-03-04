Oppo katlanabilir telefonu görenleri çok şaşırttı!

Huawei ve Samsung'un ardından Oppo'da katlanabilir akıllı telefonla geliyor. Şirketin başkan yardımcısı Shen, seri üretime geçip geçmeyecekleri konusunda net bir bilgi vermedi.

Huawei Mate X ve Samsung Galaxy Fold gibi katlanabilir cep telefonlarından sonra, Oppo katlanabilir telefon haberleri de gelmeye başladı. Şu an için katlanabilir akıllı telefonlar konusunda; yalnızca mobil üreticilerin değil, aynı zamanda kullanıcıların da kafası son derece karışık.

Oppo katlanabilir telefon dedikoduları, paylaşılan bazı görseller üzerine ortaya çıktı. Oppo başkan yardımcısı Brian Shen tarafından, Çin'in en büyük sosyal platformu olarak bilinen weibo'da bir görsel paylaşıldı. Görselde inanması güç ama, Oppo katlanabilir telefonu Brian Shen'in elinde bulunuyordu. Bu görselin hemen ardından kullanıcıların aklında; Huawei Mate X ve Samsung Galaxy Fold'a rakip mi geliyor sorusu oluştu.