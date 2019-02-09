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Netflix'in akıllı indirme özelliği sonunda iOS'a geldi!

Netflix'in akıllı indirme özelliği sonunda iOS'a geldi!

09 Şubat 2019 Cumartesi 21:43
Netflix'in akıllı indirme özelliği sonunda iOS'a geldi!

İster yolda ister seyahatte ya da internetin çekmediği veya sorunlu olduğu yerlerde, dizileri, filmleri ve belgeselleri mobil cihazlarınıza indirerek istediğiniz zaman, istediğiniz yerde seyretmeniz artık daha kolay.

Netflix'teki yapımları internet olmadan da izlemeyebilmenizi sağlayan, indirdiğiniz bir bölümü izledikten sonra silerek otomatik olarak sıradaki bölümü indiren ‘Akıllı İndirme' özelliği Android'in ardından iOS cihazlara da geldi.

İster yolda ister seyahatte ya da internetin çekmediği veya sorunlu olduğu yerlerde, dizileri, filmleri ve belgeselleri mobil cihazlarınıza indirerek istediğiniz zaman, istediğiniz yerde seyretmenizi daha kolay hale getiren ‘Akıllı İndirme' ile artık dizilerininizi kesintisiz izleyebilebilirsiniz.

İzlediğiniz dizinin bir sonraki bölümüne geçiş yapmak çok daha kolay. direkt olarak gelecek bölümü indirerek kaldığınız yerden dizi keyfinize devam edebilirsiniz. ‘Akıllı İndirme'den yararlanmak için tek şart Wi-Fi bağlantısı olması.

İndirme özelliği sayesinde, internete bağımlı olmadan Netflix izleyebilmenin gördüğü rağbet üzerine Netflix, bu uygulamanın teknolojisini daha da geliştirmiş ve bir süre önce de Android cihazlar için uygulamaya sokmuştu.

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