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NASA’nın paylaştığı kare tartışma yarattı: Yaşam bulundu mu?

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) tarafından önceki gün paylaşılan bir Mars fotoğrafı yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. NASA, "Kızıl Gezegen" üzerindeki Pavonsi Mons bölgesindeki çukurun fotoğrafını paylaştı. Bazı uzmanlar "Bu kare uzaylıların gerçek olduğuna bir kanıt olabilir" yorumunu yaptı.

NASA’nın paylaştığı kare tartışma yarattı: Yaşam bulundu mu?

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) tarafından önceki gün paylaşılan bir Mars fotoğrafı yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. NASA, "Kızıl Gezegen" üzerindeki Pavonsi Mons bölgesindeki çukurun fotoğrafını paylaştı. Bazı uzmanlar "Bu kare uzaylıların gerçek olduğuna bir kanıt olabilir" yorumunu yaptı.

05 Mart 2020 Perşembe 14:25
NASA’nın paylaştığı kare tartışma yarattı: Yaşam bulundu mu?
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NASA’nın resmi internet sitesi üzerinden her gün paylaştığı, “Günün astronomi fotoğrafı” isimli bölümünde yayınlanan bir Mars fotoğrafı yeni bir tartışmayı da alevlendirdi… İlk olarak 2011 yılında tespit edilen bir çukurun yüksek çözünürlüklü versiyonunu paylaşan NASA’nın bu fotoğrafında Mars’ın Pavonis Mons bölgesi görülüyor.

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NASA bilim insanları Robert Nemiroff ve Jerry Bonnell, çukurun bölgedeki bir yanardağa ait olduğunu ve bu çukurun bir yeraltı mağarasına bir kapı olduğunu öne sürdü. NASA’nın paylaşımında, “Analizler ve diğer fotoğraflar, bu çukurun genişliğinin yaklaşık 35 metre olduğunu gösteriyor. Farklı açılardan çekilmiş fotoğraflar ve gölge analizleriyle yeraltı mağarasının 20 metre derinlikte olduğu tahmin ediliyor” ifadesi kullanıldı.

NASA’nın paylaşımında, “Bu tür çukurlar çok önemli çünkü mağaralar Mars toprağını hava durumundan ve olumsuz şartlardan koruyor ve Marslı yaşamını korumak için iyi bir ortam yaratıyor. Dolayısıyla gelecekte bu bölgeler uzay mekikleri, robotlar ve hatta insanların ilk bakacağı yerler olacaktır” ifadesi yer aldı.

İngiliz tabloid gazetesi The Sun’a konuşan uzmanlar Robert Nemiroff ve Jerry Bonnell de uzaylı iddiasını gündeme getirdi.

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