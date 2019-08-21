Mercedes araçlarına konum sensörü yerleştirdiğini itiraf etti

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre Mercedes, ABD'de bayilerinden satılan tüm yeni ve ikinci el otomobillerine konumlarını tespit edebilecekleri gizli sensörler yerleştirmiş.

Otomobillerinde takip cihazları kullanmadığı konusunda ısrar eden firma, sensörler nedeniyle aracın yerini takip edebildiklerini itiraf etti.

Mercedes, sensörlerin müşterileri kalıcı olarak takip etmek veya gerçek zamanlı verilere erişmek için kullanılmadığını söyledi. Sensörlerin, araç sahiplerinin bayilere taksitlerini ödememesi ve nerede olduğunun belirlenmesi gibi acil durumlarda aktive edildiği belirtildi.

Gazeteye konuşan firma sözcüsü, konum sensörlerinin etkinleştirilmesiyle ilgili bir maddenin müşterinin imzaladığı sözleşmede yer aldığını söyledi. Sözcü, diğer otomobil üreticilerinin de benzer uygulamalarda bulunduğunu açıkladı.

Avrupa Birliği, 2022'den itibaren birlik içerisinde üretilen tüm araçlarda takip cihazı olmasını istiyor.