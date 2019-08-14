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Korkutan kehanet! Devasa boyutta: Tüm evreni yutabilir

Güney Afrika'da gökbilimciler tarafından keşfedilen 'devasa' bir kara deliğin, günün birinde tüm evrenin bir kara delik tarafından yutabileceğini gösterdiği iddia edildi.

Korkutan kehanet! Devasa boyutta: Tüm evreni yutabilir

Güney Afrika'da gökbilimciler tarafından keşfedilen 'devasa' bir kara deliğin, günün birinde tüm evrenin bir kara delik tarafından yutabileceğini gösterdiği iddia edildi.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 13:22
Korkutan kehanet! Devasa boyutta: Tüm evreni yutabilir

Gökbilimci Dr. David Whitehouse, Sky News’e verdiği demeçte, “Anlamaya başlıyoruz ki, galaksinin merkezindeki kara deliklerin, sadece çok fazla yıldız yutabildikleri için, boyut olarak bir sınırı olduğunu sanıyorduk. Kara delikler, maddeleri ve gazları, yıldızları ve tozları yutarak büyüyor” dedi.

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Güney Afrika’da keşfedilen kara deliğin devasa boyutta olduğunu hatırlatan Dr. Whitehouse, “Belki de daha büyük kara delikler bile var. En nihayetinde çok geniş bir zaman dilimi içinde, hayal edebileceğimizden bile fazla uzak bir gelecekte, her şeyin bir kara deliğin içinde son bulacağını iddia eden bazı teoriler var” ifadelerini kullandı.

Her şeyden kastını ise “Tüm evren” olarak açıklayan Dr. Whitehouse, kara deliklerin şimdilik insanlık için bir “tehdit oluşturmadığını; zira, Güneş’in ve de Dünya’nın hiçbir zaman kara delik olmayacağını belirtti.

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