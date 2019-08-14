Korkutan kehanet! Devasa boyutta: Tüm evreni yutabilir

Gökbilimci Dr. David Whitehouse, Sky News’e verdiği demeçte, “Anlamaya başlıyoruz ki, galaksinin merkezindeki kara deliklerin, sadece çok fazla yıldız yutabildikleri için, boyut olarak bir sınırı olduğunu sanıyorduk. Kara delikler, maddeleri ve gazları, yıldızları ve tozları yutarak büyüyor” dedi.
Her şeyden kastını ise “Tüm evren” olarak açıklayan Dr. Whitehouse, kara deliklerin şimdilik insanlık için bir “tehdit oluşturmadığını; zira, Güneş’in ve de Dünya’nın hiçbir zaman kara delik olmayacağını belirtti.