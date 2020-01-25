banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
122142
ALTIN
300.092
DOLAR
5.9403
STERLİN
7.7691
EURO
6.5530
Tüp gaz hırsızlığı
TÜP GAZ HIRSIZLIĞI
Lefkoşa'da uyuşturucu
LEFKOŞA’DA UYUŞTURUCU
Kalbine yenildi
KALBİNE YENİLDİ
Hava durumu
HAVA DURUMU

Google iPhone'larda yeni bir açık buldu

Google’ın güvenlik uzmanları Safari’de güvenlik açığı tespit etti. Söz konusu açığın iPhone modellerini etkilediği belirtiliyor.

Google iPhone'larda yeni bir açık buldu

Google’ın güvenlik uzmanları Safari’de güvenlik açığı tespit etti. Söz konusu açığın iPhone modellerini etkilediği belirtiliyor.

25 Ocak 2020 Cumartesi 09:00
Google iPhone'larda yeni bir açık buldu

ABD merkezli teknoloji Google, Apple'ın akıllı telefon modeli iPhone'da yeni bir güvenlik açığı buldu. Söz konusu açığın iPhone modellerindeki Safari isimi internet tarayıcısında geçerli olduğu belirtildi.

Cnet'te yer alan habere göre, Google uzmanları tarafından tespit edilen 5 açık, iPhone  kullanıcıların hareketlerinin takip edilmesine  imkan tanıyor. 

Açıkları kullanan Google uzmanları, kişilerin  iPhone ile ziyaret ettikleri siteler hakkındaki bilgileri de ele geçirmeyi başardı.

Aralık ayında tespit edilen güvenlik açıklarının ortadan kaldırıldığı bilgisini paylaşmala yetinen Apple konu ile ilgili açıklama yapmadı.

Siber güvenlik uzmanları daha önce iPhone’larda  kişisel verilerin elde edilmesin olanak sağlayan 14 farklı açık olduğunu tespit etmişti. Bu açıkların da bir kısmı Safari ile alakalıydı. 

GOOGLE UYARIYOR: ANDROID TELEFONLARDAN SİLİNMESİ GEREKEN UYGULAMALAR

ABD merkezli teknoloji devi Google geçtiğimiz dönemde güvenlik açığı bulunan akıllı telefonların listesini açıklamıştı.

İşte Google'a göre mutlaka Android telefondan silmeniz gereken uygulamalar...

Call Recorder: Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.

Realtime Booster: Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!
 

SmartSwipe: Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.

Pro Camera Beauty
 

Art Effect
 

Cartoon Art Photo
 

Emoji Camera
 

Art Filter
 

Artistic effect Filter
 

Art Effect
 

Beauty Camera
 

Selfie Camera Pro
 

Wallpapers HD
 

Horizon Beauty Camera
 

banner317
Super Camera
 

Art Effects for Photo
 

Awesome Cartoon Art
 

Art Filter Photo
 

Art Editor
 

Art Filter Photo Effects
 

Cartoon Effect
 

Cartoon Art Photo Filter
 

Photo Editor
 

Magic Art Filter Photo Editor
 

Fill Art Photo Editor
 

ArtFlipPhotoEditing
 

Cartoon Art Photo
 

Prizma Photo Effect
 

Art Filter Photo Editor
 

Pixture
 

Photo Art Effect
 

Cartoon Photo Filter

GOOGLE GÜVENLİK AÇIĞI BULUNAN TELEFONLARI AÇIKLADI

Google'dan geçtiğimiz fönemde  akıllı telefon kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir uyarı gelmişti. Şirket güvenlik açığına sahip olan cihazları açıklamıştı.

Google, bu açığın İsrail merkezli NSO Group tarafından kullanıldığını öne sürdü.

Yayınlanan listede Huawei, Samsung, Xiaomi, Motorola ve Google'ın kendi markası Pixel, bu güvenlik açığına sahip olan markalar arasında yerini aldı.

Söz konusu güvenlik açığından etkilenen cihazlar ise Pixel, Pixel 2, Huawei P20, Samsung Galaxy S7, S8 ve S9, Xiaomi Redmi 5A, Redmi  Note 5, Xiaomi A1, Oppo A3 ve Moto Z3 olarak listelendi. 

Anahtar Kelimeler:
IPhonelarda Yeni Bir AçıkGoogle
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyurken cep telefonunu şarj ederseniz ne olur?
Uyurken cep telefonunu şarj ederseniz ne olur?
Apple'ın rakipsiz özelliği şubatta Android'te
Apple'ın rakipsiz özelliği şubatta Android'te
Şempanzelerle ilgili ezber bozacak araştırma
Şempanzelerle ilgili ezber bozacak araştırma
General Motors, otomobillerden direksiyonu kaldırıyor
General Motors, otomobillerden direksiyonu kaldırıyor
2019 yılında en çok bu telefon satıldı!
2019 yılında en çok bu telefon satıldı!
2019'da 71 yeni canlı türü keşfedildi
2019'da 71 yeni canlı türü keşfedildi
Kullanıcısını iki buçuk metrelik robota dönüştürüyor
Kullanıcısını iki buçuk metrelik robota dönüştürüyor
Bu telefonlarda artık kullanılamayacak!
Bu telefonlarda artık kullanılamayacak!
Uyurken modeminizi kapatıyor musunuz?
Uyurken modeminizi kapatıyor musunuz?
Öpme eyleminin bilimsel bir nedeni ortaya çıktı
Öpme eyleminin bilimsel bir nedeni ortaya çıktı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim